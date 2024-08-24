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9 شهداء في قصف إسرائيلي عنيف على خان يونس والنصيرات- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

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 غزة: استشهد 9 مواطنين فلسطينيين، وأصيب آخرون بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم السبت، إثر قصف اسرائيلي طال احياء مختلفة من مدينة خان يونس، و شمال مخيم النصيرات.

وأفادت مصادر صحية باستشهاد 9 مواطنين بينهم طفلان وامرأة، وبإصابة 15 مواطنا على الأقل جراء قصف الاحتلال منزلا في شارع المدرسة بحي الأمل غرب خان يونس، بينما أصيب آخرون

جراء قصف مدفعي إسرائيلي في محيط شارع السلام في جورة اللوت، ومحيط منطقة التحلية جنوب وشرق المدينة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما أصيب 3 مواطنين جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مدرسة تؤوي نازحين شمال مخيم النصيرات.

الى ذلك، قالت مصادر في الدفاع المدني، إن القصف الإسرائيلي الكثيف ادى الى نسف مباني سكنية بمنطقة دوار الكويتي ومربع عليين والكلية الجامعية جنوب مدينة غزة.

وكان استشهد 4 مواطنين، مساء الجمعة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي تجمعات لمواطنين شمال قطاع غزة.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 40265 والإصابات إلى 93144 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات والشوارع، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

(وكالات)

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