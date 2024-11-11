6 عمليات لفصائل عراقية ضد أهداف حيوية وعسكرية في إسرائيل

بغداد ـ «القدس العربي»: أعلن فصائل عراقية، أمس الإثنين، تنفيذ ستّ عمليات عسكرية جديدة طالت أهدافاً عسكرية إسرائيلية، مؤكدة مضيّها في «دكّ معاقل الأعداء».

وذكر ائتلاف «المقاومة الإسلامية في العراق» في سلسلة بيانات صحافية إن الفصائل نفّذت 6 عمليات طالت أهدافاً «حيوية وعسكرية» في مناطق «جنوب وشمال» الأراضي المحتلّة، باستخدام الطيران المسيّر.

وتؤكد المقاومة في بياناتها أن العمليات تمثّل «استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ» مشددة على «استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة».

وفي الوقت الذي يُجّمع فيه المسؤولون في العراق على ضرورة إجراء وقفٍ فوري للعدوان الإسرائيلي على غزّة ولبنان، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حربٍ شاملة تسعى لها سلطات الاحتلال، جدد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، موقف بلاده وحكومته الداعم للجهود الرامية لحماية الشعب اللبناني وسيادته على أرضه.

ووصل السوداني إلى العاصمة السعودية الرياض، صباح أمس، للمشاركة في مؤتمر القمّة العربية، الخاصة ببحث العدوان على غزّة ولبنان.

وعلى هامش المؤتمر، التقى، نظيره اللبناني نجيب ميقاتي، واستعرضا آخر التطورات في «مجريات العدوان الصهيوني المستمر على لبنان وغزّة، والجهود الدولية والإقليمية لوقف الحرب، ومنع اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط».

وجدد السوداني، حسب بيان لمكتبه، لميقاتي «تضامن العراق الكامل مع لبنان وشعبه الشقيق، ووقوفه إلى جانب كل الجهود الرامية لحماية الشعب اللبناني وسيادته على أرضه، في ظرف حساس وحرج إزاء ما يتعرض له من عدوان» فضلاً عن تأكيده «مُضي العراق في إرسال مواد الإغاثة والمساعدات بما يعضّد من صمود الشعب اللبناني».

في حين، أعرب ميقاتي عن تقديره لـ«مواقف العراق الداعمة والمبدئية إزاء لبنان» مؤكداً ضرورة «تكثيف الجهود والعمل العربي والإسلامي المشترك لوقف العدوان على لبنان وغزة».

ووفق باسم العوادي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن العراق يتطلع إلى «حشدِ الدَّعم العربي للقضية الفلسطينية ووقف العدوانِ الإسرائيلي على غزةَ ولبنان خلال القمة العربية والإسلامية الطارئة، التي تستضيفها العاصمةُ السعودية الرياض، والتي يرأس وفدَ بغداد فيها السوداني».

ويشير إلى سعي العراق إلى أن «تكونَ هذه القمة منبراً لدعم الفلسطينيين واللبنانيين الذين تقتُلهم وتشرِّدُهم آلةُ الحربِ الإسرائيلية منذ أكثرَ من عام، والتي طالما حذَّر رئيسُ الحكومة العراقية من أنَّها قد تجرُّ المنطقةَ إلى حرب شاملة».

السوداني وميقاتي يبحثان في الرياض العدوان على غزة ولبنان

وأضاف: «أكد رئيسُ الوزراء أهميةَ قمة الرياض لتعزيز التعاون العربي ومواجهة التحديات، مُجدِّداً التزام العراق بدعم القضايا العربية، والعمل على إنجاح القمة، وتقديمها منصةً لتحقيق الاستقرار والتنمية».

ولفت إلى أن العراق يعدّ قمة الرياض «خطوةً مهمة نحو تعزيز دوره الإقليمي، وتحقيق الاستقرار والتعاون بين الدول العربية. ففي ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة العربية، تأتي هذه القمة لتؤكد أهميةَ العمل العربي المشترك، والسعي إلى حلول مشتركة للقضايا العالقة، سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم أمنية».

دلالات سياسية

وتحمل مشاركة العراق في قمة الرياض، حسب العوادي، عدداً من الدلالات السياسية والاستراتيجية، «فقد عانى العراق لسنوات من التحديات الأمنية والسياسية الناتجة عن الحروب والصراعات الداخلية، ما أثَّر على مكانته الإقليمية والدولية. لكن البلاد تشهد اليوم جهوداً حثيثة لتحقيق الاستقرار الداخلي، وتعزيز التنمية الاقتصادية، ما يجعل بغداد، في ظل قيادة رئيس الوزراء، مستعدةً لاستعادة دورها الريادي في المنطقة».

ويرى أيضاً أنها تأتي كـ «فرصةً لإبراز هذه الجهود؛ حيث يسعى العراق إلى صياغة صورة جديدة للعالم العربي، قوامها الأمان والانفتاح على الحوار والتعاون، علاوة على ذلك، فإنَّ مشاركة بغداد في قمة الرياض تعكس الرغبة في تعزيز علاقاتها مع محيطها العربي، وتوطيد التعاون الاقتصادي والسياسي مع دول المنطقة».

وزاد: «تظل القضية الفلسطينية في قلب أولويات قمة الرياض؛ حيث ستُشكل فرصة لتأكيد الدعم العربي لحلٍّ عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفق مبادئ القانون الدولي، كما ستبحث في سبل دعم أهلنا في غزة ولبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم، وستناقش قمة الرياض الصراعات الدائرة في بعض الدول العربية، مثل السودان واليمن وليبيا، سعياً للوصول إلى حلول سياسية تُعزز استقرار هذه البلدان، وتعيد الأمن إليها».

واعتبر أن اهتمام رئيس الوزراء بحضور القمة، التي بحث الإعداد لها مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يعني أنَّ «العراق بات قادراً على شغل مكانته التاريخية، بوصفه قاطرة للدول العربية في مواجهة التحديات الخارجية. كما تُشكل قمة الرياض فرصة للعراق لإثبات قدرته على أن يكونَ محركاً للتعاون العربي، وأن يُسهمَ في بناء مستقبل مشرق للمنطقة العربية».

موقف موحد

في الأثناء، وجّه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، دعوة إلى «قادة قمة الرياض» لاتخاذ موقف موحد لإرغام الاحتلال على إنهاء عدوانه بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني، والتحرك الفوري لفتح المعابر وتقديم كل ما يحتاجه الشعبان الشقيقان من مساعدات ومواد إغاثية عاجلة للتخفيف من حجم المعاناة التي لحقت بهما.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان صحافي أمس، أن المندلاوي أكد أن «جرائم الإبادة التي يمارسها الكيان الإرهابي بحق المدنيين في فلسطين ولبنان، وانتهاكاته المستمرة والخطيرة للقوانين الدولية لا سيما الإنسانية منها».

وشدد على وجوب أن «تدفع قادة الأمة في قمة الرياض العربية الإسلامية المشتركة إلى الخروج بقرارات شجاعة وحقيقية من أجل حماية أرواح الأشقاء، والإيقاف الفوري للعـدوان، وإغاثة المظلومين، ومنع اتساع رقعة الحرب، فضلاً عن محاسبة قادة الاحتلال، وقطع التواصل والتعاون مع الكيان المجرم بأي شكل من الأشكال».

وكان رئيس الوزراء العراقي، قد أوفد نائبه ووزير الخارجية فؤاد حسين إلى الرياض قبل يومٍ من انعقاد القمّة، إذ التقى نظيريه اللبناني عبد الله بو حبيب، والسوري بسام صباغ.

وحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية، فإن اللقاء الذي جرى على هامش القمّة، شهد «مناقشة التحديات الراهنة وتطورات الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط».

وشدد الوزراء على أهمية «تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الاستقرار في المنطقة» كما أكد المجتمعون ضرورة «وقف الحرب في المنطقة، والعمل على إيجاد حلول تعزز الأمن والاستقرار، وضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف التصعيد والامتثال للقرارات الدولية».

التركيز على وقف الاعمال العسكرية والبحث عن مخارج سلمية للأزمة، كان محوراً رئيساً في لقاء جمع حسين، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في الرياض.

بيان منفصل للخارجية العراقية ذكر، أنه «جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين. كما تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية استمرار الحوار والتنسيق لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة».

وتطرق الجانبان إلى «الأوضاع الراهنة في غزة ولبنان، حيث عبّرا عن قلقهما إزاء التصعيد العسكري وآثاره الإنسانية على المدنيين، مؤكدين ضرورة وقف الأعمال العسكرية وإيجاد حلول سلمية للأزمات الراهنة».

وشدد الوزيران، حسب البيان، على أهمية «تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتخفيف معاناة الشعبين الفلسطيني واللبناني، والعمل على تحقيق استقرار دائم في المنطقة».