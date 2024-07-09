6 وفيات و4 إصابات في حادث مروري بالكويت- (صورة)

الكويت: قال مصدر مطلع إن حادثا مروريا وقع اليوم الثلاثاء في الكويت وأسفر عن وفاة ستة أشخاص وإصابة أربعة آخرين، جميعهم من جنسيات آسيوية.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارتين.

وقالت قوة الإطفاء الكويتية في بيان صحافي إن فرقها تعاملت صباح اليوم مع حادث تصادم وانحشار على طريق الدائري السابع بجنوب الكويت، مشيرة إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات، دون تحديد الأعداد.

وأوضح البيان أنه “تم التعامل مع الحادث وتسليم الموقع للجهات المختصة”.

وفاة 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين بـ #حادث_مروري مروع على «السابع» توفي 6 وافدين من الجنسية الهندية وأصيب 4 آخرين إثر حادث مروري مروع على طريق الدائري السابع. وذكر مصدر أن المتوفين والمصابين هم عمال بإحدى الشركات وكانوا يستقلون «باص» اصطدم بجسر الالتفاف على الدائري السابع مقابل منطقة… pic.twitter.com/YkXMX9ArQi — بوبيان نيوز (@BobiannewsKw) July 9, 2024

(رويترز)