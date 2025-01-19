600 شاحنة مساعدات تتحرك إلى معبر كرم أبوسالم.. و135 صحافيا يطالبون بالسماح لهم بدخول غزة

القاهرة- “القدس العربي”:

اصطفت مئات شاحنات المساعدات أمام معبر رفح، في وقت تحركت ما يقرب من 600 شاحنة مساعدات في اتجاه معبر كرم أبو سالم استعدادا للعبور إلى قطاع غزة مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأعلن نقيب الأطباء المصريين أسامة عبد الحي، إعادة فتح باب تسجيل الأطباء الراغبين في التطوع لعلاج الجرحى ومصابي العدوان الإسرائيلي، استعدادا لإعداد قوائم بالتخصصات المطلوبة، مؤكدا أن هذا يأتي في إطار المسؤولية الإنسانية والطبية التي تقع على عاتق الأطباء المصريين في دعم الأشقاء الفلسطينيين.

وقالت النقابة في بيان، إن عبدالحي تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الصحة الفلسطيني الدكتور ماجد رمضان، اطّلع خلاله على أوضاع القطاع الصحي في غزة، وإن الوزير الفلسطيني سيرسل للنقابة التخصصات الطبية الملحة التي يحتاجونها.

وبيّنت النقابة أنها تنسق مع الهلال الأحمر المصري والحكومة لتجهيز الأطقم الطبية التي يحتاجها القطاع الصحي في غزة، وأن أكثر من ألفي طبيب مستعدون لدخول غزة كمتطوعين لعلاج الجرحى.

ولفتت إلى أن القطاع الصحي في غزة يحتاج لكل التخصصات الطبية، وهناك أولوية كبيرة لتخصصات التخدير والجراحة والعظام والتجميل.

وشددت النقابة على أنها تتابع الوضع الطبي في غزة عن كثب، وأنها ستبذل قصارى جهدها لتقديم المساعدة الطبية اللازمة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها القطاع.

وطالب 135 صحافيا مصريا، نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي، بأن تسارع النقابة بالاضطلاع بواجبها المهني والوطني والنقابي بمخاطبة السلطات المعنية لتسهيل دخول كل من يرغب من الصحافيين المصريين وغيرهم، دون تمييز أو انتقالية أو إقصاء، لعبور معبر رفح حال إعادة فتحه مباشرة إلى قطاع غزة، ليتمكنوا من أداء واجباتهم المهنية والإنسانية والوطنية في هذه اللحظة المهمة من تاريخ القضية الفلسطينية والمنطقة، مع بدء الهدنة.

ودعا الصحافيون مجلس النقابة، إلى المبادرة بالإعلان عن تلقيه طلبات من يرغب من الصحافيين في دخول غزة، وتولى التعامل مع السلطات المعنية لتسهيل ممارسة الحق في العمل المهني.