سياسة | دولي

600 شخصية برتغالية توقع عريضة تندد بمخططات ترمب لتهجير غزة

15 - فبراير - 2025

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لشبونة: أطلقت مجموعة من كبار الشخصيات البرتغالية، عريضة من أجل فلسطين، وقعتها نحو 600 شخصية سياسية وأكاديمية وعسكرية ونخبة من الصحافيين.

ووجهت الشخصيات، العريضة، إلى الحكومة البرتغالية ومنظمة الأمم المتحدة، تحيي من خلالها الشعب الفلسطيني وتندد بـ “الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، وبمقترحات الولايات المتحدة الأمريكية غير المقبولة” بشأن تهجير غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وتطالب الشخصيات البرتغالية، حكومة بلادها والاتحاد الأوروبي بأخذ موقف واضح، ورفض دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، والدعوة لتمكينه من حقه في تقرير المصير.

وتدين العريضة التهديد الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بأن تستولي واشنطن على قطاع غزة وتهجر سكانه الباقين على قيد الحياة، والبالغ عددهم نحو مليوني شخص، وتحول المنطقة إلى “منتجع”.

(وكالات)

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  1. يقول صالح:
    فبراير 15, 2025 الساعة 7:31 ص

    شكـــــــــــرا لهذه الشخصيات الواعية …لكن أين الشخصيات الاسلامية ؟؟ اين نخبنا الاسلامية ؟؟ وأين المنظمات الاسلامية في عموم الامة ؟؟ واين قادة الامـــــة؟؟ ما هذا السبــــــــات ؟؟؟

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