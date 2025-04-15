سياسة | دولي

600 مهندس إسرائيلي يوقعون عريضة لاستعادة الأسرى من غزة

منذ 12 دقيقة

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القدس: وقع 600 مهندس معماري ومخطط حضري إسرائيلي على عريضة تطالب بإعادة الأسرى من قطاع غزة، عن طريق وقف الحرب فورا على القطاع.

وقال موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري العبري، الثلاثاء، إن “600 مهندس معماري ومهندس ومخطط حضري وقعوا على عريضة يطالبون فيها بعودة الرهائن دون تأخير، حتى لو كان ذلك على حساب وقف الأعمال العدائية على الفور”.

وقد سبقت هذه العريضة خطوة مماثلة قام بها 970 عسكريا احتياطيا ومتقاعدا من سلاح الجو الإسرائيلي، في 10 إبريل/ نيسان الجاري، يطالبون بإعادة الأسرى حتى ولو كان ذلك على حساب وقف الحرب بغزة.

ومنذ ذلك الحين، انضم إلى العريضة آلاف العسكريين الاحتياط والمتقاعدين من مختلف فروع الجيش والمخابرات الإسرائيلية.

وبالتزامن مع ذلك، نشر أكاديميون وأولياء أمور طلاب وآباء وأمهات جنود وعائلات أسرى في غزة رسائل تضامن مع العسكريين، أكدت على نفس المطلب.

(الأناضول)

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