62 شهيداً بنيران الاحتلال… وويتكوف يهاجم «حماس»

غزة ـ لندن – «القدس العربي» ووكالات: في خطوة أمريكية سبقتها خطوة إسرائيلية مماثلة، قال ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن “الفريق الأمريكي في صدد قطع مباحثات وقف إطلاق النار في غزة الجارية في قطر، بسبب “عدم تصرف “حماس” بنية صادقة، رغم الجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء”، على حد زعمه.

وزعم في تغريدات على منصة “أكس”، أن رد الحركة “يُظهر بوضوح عدم رغبتها في التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة”، وقال “سندرس الآن خيارات بديلة لإعادة الرهائن إلى ديارهم”.

وجاءت تصريحات ويتكوف بعد وقت وجيز من كلمة ألقاها رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قال فيها إنه “يعمل “من أجل التوصل لصفقة لإطلاق سراح “مختطفينا”، وإنه “لن نقبل من “حماس” أن تفرض شروط استسلام علينا”. وكان مكتب نتنياهو أعلن عصر أمس الخميس، استدعاء وفد إسرائيل المفاوض من الدوحة للتشاور بعد تسلم رد “حماس”. وفجر الخميس قالت “حماس” إنها سلمت الوسطاء ردّها وردّ الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار.

وتعليقا على سحب الوفد الإسرائيلي، حذرت عائلات الأسرى الإسرائيليين من أن “إضاعة فرصة أخرى لإعادة جميع المختطفين أمر لا يغتفر.. وسيكون هذا بمثابة فشل أخلاقي وأمني وسياسي آخر (لنتنياهو) في سلسلة لا نهاية لها من الإخفاقات”.

وكان مصدران مطلعان على المفاوضات في قطر قالا لرويترز إن قرار إسرائيل إعادة وفدها لا يشير بالضرورة إلى أزمة في المحادثات.

وقبل تصريحات ويتكوف، قال مصدر رفيع المستوى في “حماس” لرويترز إنه لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق، لكن الأمر سيستغرق بضعة أيام، بسبب ما وصفها بالمماطلة الإسرائيلية.

وفي وقت سابق قال مصدر في أحد الفصائل الفلسطينية التي تشاورت مع “حماس” لـ “القدس العربي”، إن ردّ الحركة اشتمل على طلب تغيير في “خريطة الانسحاب” في اليوم الأول للتهدئة المقترحة، وكذلك اشتمل الرد على مطالب المقاومة الخاصة بعملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وكان جيش الاحتلال واصل بالوتيرة المرتفعة ذاتها ارتكاب مجازره ضد قطاع غزة، فقتلت دولة الاحتلال حتى وقت كتابة هذا التقرير، 62 فلسطينيا بينهم 19 من طالبي المساعدات الإنسانية، وفق ما أكدته مصادر طبية في مستشفيات غزة لشبكة “الجزيرة”.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وقالت إنه بذلك يصبح العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية 113 حالة وفاة.

وردا على هجمات الاحتلال، أعلنت فصائل المقاومة عن سلسلة عمليات، بينما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة 8 جنود بجروح خطيرة جراء انفجار وقع في مبنى في قطاع غزة.