64 بالمئة من الإسرائيليين غير راضين عن نتنياهو بالحرب

القدس: أظهر استطلاع أجراه معهد “كانتار” الإسرائيلي لصالح هيئة البث الرسمية، الأحد، أنّ 64 بالمئة من الإسرائيليين غير راضين عن أداء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال الحرب الجارية في قطاع غزة.

وأشار الاستطلاع، الذي شارك فيه 600 إسرائيلي، إلى أن 64 بالمئة من الإسرائيليين، غير راضين عن أداء نتنياهو بالحرب، في حين أنّ 50 بالمئة منهم غير راضين تمامًا عن أدائه.

وأعرب 63 بالمئة عن رضاهم عن أداء وزير الدفاع يوآف غالانت، خلال الحرب الدائرة.

وبحسب الاستطلاع، فإنّ 25 بالمئة من الإسرائيليين فقط، يرون أنّ نتنياهو، ملائم لمنصب رئيس الوزراء.

وأشار استطلاع هيئة البث، إلى أنه في حال أجريت الانتخابات فورا، فإنّ حزب الليكود برئاسة نتنياهو، لن يحصل على أكثر من 20 مقعدًا، مقارنة بـ33 مقعدًا خلال الانتخابات الأخيرة، التي أجريت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

بينما سيحصل رئيس “معسكر الدولة” بيني غانتس، على 33 مقعدًا، في حال أجريت الانتخابات على الفور، مقارنة بـ12 مقعدًا حصل عليها المعسكر في انتخابات 2022، وفق الاستطلاع.

والجمعة، بيّن استطلاع للرأي العام نشرته صحيفة “معاريف” العبرية، أن 48 بالمئة من الإسرائيليين يفضلون غانتس، في رئاسة الحكومة على نتنياهو، الذي حصل على تأييد 34 بالمئة من المستطلعة آراؤهم، فيما لم يملك باقي المشاركين رأيا محددا.

ولا تلوح بالأفق إمكانية إجراء انتخابات برلمانية في ظل الحرب المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولكن تقديرات إسرائيلية تشير إلى احتمالية العودة لصناديق الاقتراع بعد الحرب.

ويتظاهر آلاف الإسرائيليين أسبوعيًا في كافة أنحاء إسرائيل، للمطالبة باستقالة الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة.

كما تعرض نتنياهو، منذ معركة “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر الماضي، لانتقادات كثيرة على لسان المعارضة ومسؤولين وعسكريين سابقين، الذين اتهموه بالفشل في إدارة الحكومة والحرب على قطاع غزة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 22 ألفا و835 شهيدا، و58 ألفا و416 جريحا، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(وكالات)