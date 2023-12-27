64 شاحنة تدخل قطاع غزة.. ومعبر رفح يستقبل 11 مصابا فلسطينيا و300 من حملة الجنسيات المزدوجة

القاهرة- “القدس العربي”:

دخلت 64 شاحنة مساعدات اليوم الأربعاء، إلى قطاع غزة بينهم 4 شاحنات وقود عبر معبر رفح البري.

واستقبل المعبر اليوم، 11 مصابا فلسطينيا نقلوا لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، إضافة إلى 300 من حملة الجنسيات المزدوجة.

واستقبل مطار العريش الدولي في شمال سيناء، الأربعاء، طائرتين من قطر والإمارات تحملان مساعدات إنسانية.

وقال رئيس الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء الدكتور خالد زايد، إن طائرة الإمارات وصلت محملة 46 طنا، بالإضافة إلى وصول طائرة قطرية تحمل 41 طنا من المواد الغذائية والبطاطين.

وبين زايد في تصريح صحافي، أنه تم تخزين المساعدات في مركز الخدمات اللوجستية في مدينة العريش ومناطق أخرى، للتجهيز والنقل تباعا إلى معبر رفح البري؛ لتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.

ولفت إلى أن مطار العريش الدولي استقبل منذ 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حوالي 350 طائرة مساعدات إنسانية من أكثر من 40 دولة وجهة إغاثة أممية، وحملت ما يقدر بأكثر من 10 آلاف طن من المواد الإغاثية متعددة الاستخدامات.