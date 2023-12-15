7 آلاف مقدسي يؤدون الجمعة في الأقصى.. وشرطة الاحتلال تعتقل المصلين وتعتدي على الصحافيين

القدس- “القدس العربي”:

تمكّن ما يقرب من 7 آلاف مصل مقدسي من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وذلك بسبب قيود الاحتلال المشددة على المسجد والبلدة القديمة للأسبوع العاشر على التوالي.

ونقلت مصادر محلية أن أعدادا قليلة تمكنت من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك جراء تضييق الاحتلال المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي فيما صلى المئات على شكل مجموعات في شوارع القدس والبلدة القديمة.

وقالت المصادر المقدسية إن المسجد كان مغلقا بشكل شبه تام للجمعة العاشرة على التوالي، وبدت باحات المسجد الأقصى خالية.

وأضافت أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على المواطنين المقدسيين وفلسطينيي الداخل المحتلة، وانتشرت بشكل مكثف على الحواجز العسكرية في محيط المسجد الأقصى وفي البلدة القديمة وفي محيط مدينة القدس.

اعتداء جبان على مسن فلسطيني في القدس، استمرار الاعتداءات بشكل ممنهج مع تساعدها يوم الجمعة في القدس، وانتهاك حرمة الأقصى من طرف المتطرفين العلمانيين. أين لجنة القدس؟ ولا حتى بيان،، #القدس #المسجد_الأقصى #فلسطيين pic.twitter.com/7YqQFtzGul — El Bekkari Khalid (@BekkariKhalid) December 15, 2023

وبعد منعهم من الوصول للمسجد الأقصى، أدى عشرات المواطنين صلاة الجمعة في شوارع وأزقة القدس المحتلة.

واعتدت قوات الاحتلال على مسن بالقرب من باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى، بعد محاولته الوصول للمسجد.

وطالت اعتداءات قوات الاحتلال النساء، فقد اعتدت على عدد من الفلسطينيات في القدس ظهر الجمعة، خلال محاولتهن الوصول للمسجد الأقصى المبارك.

وقالت الأوقاف الاسلامية في القدس، إن 7 آلاف مصل فقط أدوا الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي للمئات من الدخول، واقتصر ذلك على سكان البلدة القديمة من القدس، كما اعتدى الاحتلال على عدد من المسنين الذي حاولوا الدخول للأقصى قرب باب الأسباط، ما اضطر العديد لتأدية الصلاة في حيي وادي الجوز ورأس العامود المجاورين.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي اليوم على نساء مسلمات أثناء توجههن للصلاة في مسرى رسول الله ﷺ، للصلاة في ثالث أقدس مسجد في الأرض، المسجد الأقصى المبارك؛ المسجد المحاصر والأسير. pic.twitter.com/DfWfjZPHQP — رضوان الأخرس (@rdooan) December 15, 2023

واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والمصلين في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة عقب اقتحامه ومنع المواطنين من الوصول للمسجد، واستدعى الاحتلال مركبة المياه العادمة.

واعتقلت قوات المستعربين التابعة للقوات الاحتلال عدداً من الشبان في حي واد الجوز، بعد الاعتداء على عدد منهم بالضرب المبرح.

كما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على المصور الصحفي مصطفى الخاروف ومنعت الصحفيين من تغطية منع المصلين من الوصول للأقصى.

قوات الاحتلال تعتدي على الصحفي مصطفى الخاروف خلال تغطيته الاعتداءات على المصلين في القدس المحتلة pic.twitter.com/CIu2lVVhs4 — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) December 15, 2023

وروى عدد من المصلين شهادتهم على منع قوات الاحتلال دخولهم للمسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة بحجة أنهم تحت عمر الخمسين، فيما قام عناصر الشرطة بتفتيشهم بطريقة مهينة.

تغطية صحفية: قوات الاحتلال تعتدي على الصحفيين في القدس المحتلة pic.twitter.com/v68jl9uf0A — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 15, 2023

وكان قد أدى عشرات المصلين من القدس والداخل المحتل صلاة فجر اليوم الجمعة في طريق باب الأسباط، بعد منعهم من الوصول للمسجد الأقصى.

وأعاقت قوات الاحتلال عمل الطواقم الصحفية، ومنعتهم من الوصول للاطمئنان عن زميلهم الخاروف بعد نقله إلى داخل إحدى مركبات الإسعاف لتلقي العلاج، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى.

بأعقاب البنادق على رأسه.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مصور وكالة الأناضول مصطفى الخاروف، خلال تغطيته صلاة الجمعة في حي وادي الجوز بـ #القدس.pic.twitter.com/RuBw2YJipu — مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) December 15, 2023

وكانت مجموعة شبابية في مدينة القدس والداخل المحتل دعت للحشد في المسجد الأقصى وطالبت بأداء صلاة الجمعة في الأقصى.

وأكدت دعوات مقدسية وحراكية ونشطاء في القدس والداخل المحتل على أن “هذا نداءُ المسجدِ الأقصى أطلقه لأحبابِه، أن تعالَوا وصلُّوا فيَّ وحولي، فإن وصلك يا حبيب المسرى صدى صوته، ردّده في قلبك حتى يتعاظَم الشوق فيُصبح وصالًا”.

وأدت أعداد قليلة صلاة الفجر في المسجد الأقصى في ظل مواصلة حصاره، وفي ظل منع قوات الاحتلال المصلين من الدخول للمسجد الأقصى وأداء الصلاة فيه.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي أحكم الاحتلال قبضته على المسجد الأقصى، وقيّد دخول المصلين إليه، في الوقت الذي يسمح فيه باقتحام المستوطنين للأقصى وممارسة طقوسهم التلمودية.

وتفرض سلطات الاحتلال القيود على دخول البلدة القديمة، بالانتشار على كافة الأبواب، توقيف الشبان وشبحهم والتحقيق الميداني معهم.

واقتحم 1332 مستوطناً المسجد الأقصى في آخر مواسم الأعياد اليهودية (الأنوار/الحانوكاة) لهذا العام، والذي نفذ فيه المقتحمون على مدار 5 أيام انتهاكات عديدة أبرزها إضاءة الشموع مرتين، وأداء الصلوات العلنية، ومنع المصلين من الدخول بشكل كامل خلال فترة الاقتحام، ومنع حراس الأقصى من مراقبة المقتحمين.

وفي مسار مواز، أرجأت محكمة الصلح في القدس، محاكمة المرابطات هنادي الحلواني وعايدة الصيداوي ومدلين عيسى، حتى 21 مارس/آذار المقبل، علما أن محاكمتهن تؤجل بشكل متواصل منذ عام 2019، حيث اعتقلن في منتصف أكتوبر من أمام باب السلسلة واتهمن “بعرقلة عمل الشرطة والاعتداء على مستوطنين”.

يذكر أن الحلواني التي تحررت في الصفقة الأخيرة، تُحاكم أيضا على قضية تعود إلى عام 2020، بتهمة اختراق قرار الإبعاد الإداري عن المسجد الأقصى.