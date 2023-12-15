سياسة | عربي | فلسطين

7 آلاف مقدسي يؤدون الجمعة في الأقصى.. وشرطة الاحتلال تعتقل المصلين وتعتدي على الصحافيين

منذ ساعة واحدة

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القدس- “القدس العربي”:

تمكّن ما يقرب من 7 آلاف مصل مقدسي من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وذلك بسبب قيود الاحتلال المشددة على المسجد والبلدة القديمة للأسبوع العاشر على التوالي.

ونقلت مصادر محلية أن أعدادا قليلة تمكنت من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك جراء تضييق الاحتلال المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي فيما صلى المئات على شكل مجموعات في شوارع القدس والبلدة القديمة.

وقالت المصادر المقدسية إن المسجد كان مغلقا بشكل شبه تام للجمعة العاشرة على التوالي، وبدت باحات المسجد الأقصى خالية.

وأضافت أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على المواطنين المقدسيين وفلسطينيي الداخل المحتلة، وانتشرت بشكل مكثف على الحواجز العسكرية في محيط المسجد الأقصى وفي البلدة القديمة وفي محيط مدينة القدس.

وبعد منعهم من الوصول للمسجد الأقصى، أدى عشرات المواطنين صلاة الجمعة في شوارع وأزقة القدس المحتلة.

واعتدت قوات الاحتلال على مسن بالقرب من باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى، بعد محاولته الوصول للمسجد.

وطالت اعتداءات قوات الاحتلال النساء، فقد اعتدت على عدد من الفلسطينيات في القدس ظهر الجمعة، خلال محاولتهن الوصول للمسجد الأقصى المبارك.

وقالت الأوقاف الاسلامية في القدس، إن 7 آلاف مصل فقط أدوا الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي للمئات من الدخول، واقتصر ذلك على سكان البلدة القديمة من القدس، كما اعتدى الاحتلال على عدد من المسنين الذي حاولوا الدخول للأقصى قرب باب الأسباط، ما اضطر العديد لتأدية الصلاة في حيي وادي الجوز ورأس العامود المجاورين.

واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والمصلين في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة عقب اقتحامه ومنع المواطنين من الوصول للمسجد، واستدعى الاحتلال مركبة المياه العادمة.

واعتقلت قوات المستعربين التابعة للقوات الاحتلال عدداً من الشبان في حي واد الجوز، بعد الاعتداء على عدد منهم بالضرب المبرح.

كما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على المصور الصحفي مصطفى الخاروف ومنعت الصحفيين من تغطية منع المصلين من الوصول للأقصى.

وروى عدد من المصلين شهادتهم على منع قوات الاحتلال دخولهم للمسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة بحجة أنهم تحت عمر الخمسين، فيما قام عناصر الشرطة بتفتيشهم بطريقة مهينة.

وكان قد أدى عشرات المصلين من القدس والداخل المحتل صلاة فجر اليوم الجمعة في طريق باب الأسباط، بعد منعهم من الوصول للمسجد الأقصى.

وأعاقت قوات الاحتلال عمل الطواقم الصحفية، ومنعتهم من الوصول للاطمئنان عن زميلهم الخاروف بعد نقله إلى داخل إحدى مركبات الإسعاف لتلقي العلاج، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى.

وكانت مجموعة شبابية في مدينة القدس والداخل المحتل دعت للحشد في المسجد الأقصى وطالبت بأداء صلاة الجمعة في الأقصى.

وأكدت دعوات مقدسية وحراكية ونشطاء في القدس والداخل المحتل على أن “هذا نداءُ المسجدِ الأقصى أطلقه لأحبابِه، أن تعالَوا وصلُّوا فيَّ وحولي، فإن وصلك يا حبيب المسرى صدى صوته، ردّده في قلبك حتى يتعاظَم الشوق فيُصبح وصالًا”.

وأدت أعداد قليلة صلاة الفجر في المسجد الأقصى في ظل مواصلة حصاره، وفي ظل منع قوات الاحتلال المصلين من الدخول للمسجد الأقصى وأداء الصلاة فيه.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي أحكم الاحتلال قبضته على المسجد الأقصى، وقيّد دخول المصلين إليه، في الوقت الذي يسمح فيه باقتحام المستوطنين للأقصى وممارسة طقوسهم التلمودية.

وتفرض سلطات الاحتلال القيود على دخول البلدة القديمة، بالانتشار على كافة الأبواب، توقيف الشبان وشبحهم والتحقيق الميداني معهم.

واقتحم 1332 مستوطناً المسجد الأقصى في آخر مواسم الأعياد اليهودية (الأنوار/الحانوكاة) لهذا العام، والذي نفذ فيه المقتحمون على مدار 5 أيام انتهاكات عديدة أبرزها إضاءة الشموع مرتين، وأداء الصلوات العلنية، ومنع المصلين من الدخول بشكل كامل خلال فترة الاقتحام، ومنع حراس الأقصى من مراقبة المقتحمين.

وفي مسار مواز، أرجأت محكمة الصلح في القدس، محاكمة المرابطات هنادي الحلواني وعايدة الصيداوي ومدلين عيسى، حتى 21 مارس/آذار المقبل، علما أن محاكمتهن تؤجل بشكل متواصل منذ عام 2019، حيث اعتقلن في منتصف أكتوبر من أمام باب السلسلة واتهمن “بعرقلة عمل الشرطة والاعتداء على مستوطنين”.

يذكر أن الحلواني التي تحررت في الصفقة الأخيرة، تُحاكم أيضا على قضية تعود إلى عام 2020، بتهمة اختراق قرار الإبعاد الإداري عن المسجد الأقصى.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 15, 2023 الساعة 3:33 م

    نقول لكم مرارا وتكرارا أن عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا الياهو في سباق ضد الزمن للسيطرة الفعلية على الأقصى المبارك لبناء الهيكل الثالث بانتظار الخراب الثالث لمهلكة يهودا والسامرة 🇵🇸✌️🔥🐒🔥🐒🔥🐒🐒🔥

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