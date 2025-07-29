7 أشياء لا تُخبر بها الذكاء الاصطناعي.. “قد تُستخدم ضدك في المحكمة”

لندن- “القدس العربي”: أطلق سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI ومؤسس تطبيق ChatGPT، تحذيرًا صريحًا لمستخدمي أدوات الذكاء الاصطناعي، وخاصة أولئك الذين يشاركون معلومات شخصية أو نفسية حساسة عبر هذه المنصات.

وأكد ألتمان أن هذه المحادثات لا تتمتع بأي حماية قانونية كما هو الحال مع المحامين أو الأطباء أو المعالجين النفسيين، مشيرًا إلى أنها قد تُستخدم كأدلة قضائية في حال وقوع نزاعات قانونية أو دعاوى مرفوعة ضد المستخدم.

وأضاف أن الرسائل المحذوفة قد لا تُحذف فعليًا، إذ يمكن للشركة الاحتفاظ بها ضمن إطار بعض الإجراءات القانونية، كما هو الحال في القضية المرفوعة من صحيفة “نيويورك تايمز” ضد OpenAI.

وشدد ألتمان على أن غياب إطار قانوني صارم حتى الآن يجعل من الضروري توخي الحذر عند التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي، خاصة أن الكثير من المستخدمين يعتقدون بالخطأ أن بياناتهم آمنة وخاصة.

هذا التحذير يسلّط الضوء على أهمية التفكير مليًا قبل مشاركة أي معلومات مع أدوات مثل ChatGPT، ويدعو إلى الوعي بما يجب تجنّب الإفصاح عنه.

في ما يلي سبعة أنواع من المعلومات يُنصح بعدم مشاركتها مع أدوات الذكاء الاصطناعي، وفقًا لما نشره موقع Business Insider:

1-معلوماتك الطبية الخاصة

حتى لو بدت غير ضارة، فإن مشاركة تاريخك الطبي قد يؤدي إلى انتهاك خصوصيتك أو استخدامه دون إذن. قد تُباع هذه البيانات لشركات التأمين، أو تُستعمل في قرارات صحية مصيرية دون علمك.

2-الموقع الجغرافي الدقيق

الإفصاح عن موقعك الحالي بشكل متكرر يفتح الباب لتتبعك أو استهدافك. بعض التطبيقات تشارك موقعك مع أطراف ثالثة لأغراض تسويقية أو حتى أمنية، دون علمك أو موافقتك.

3-البيانات البنكية والمعلومات المالية

إدخال معلومات بطاقتك الائتمانية أو حسابك البنكي يعرضك لخطر الاحتيال المالي. وقد يكون من المستحيل استرداد أموالك في حال استُغلت هذه البيانات من خلال تسريب أو اختراق.

4-صور أو مقاطع فيديو خاصة

تحميل صورك الشخصية قد يؤدي إلى استخدامها في تدريب النماذج أو حتى في محتوى لم توافق عليه. بعض الأنظمة تحتفظ بهذه الصور داخل قواعد بيانات قابلة للاختراق أو الاستخدام التجاري.

5-كلمات المرور والمعلومات السرّية

لا يجب إدخال كلمات السر أو الرموز الخاصة في أي محادثة، حتى لو بدا الأمر كطلب دعم. تذكر أن الذكاء الاصطناعي لا ينسى، وقد تُخزن هذه المعلومات أو تُستخدم لاحقًا بشكل غير مقصود.

6-الآراء السياسية أو الدينية المتطرفة

رغم أن التعبير عن الرأي مشروع، إلا أن مشاركة آرائك الحساسة يمكن أن تُربط بهويتك الرقمية لاحقًا، وقد تؤثر على تصنيفك أو تقييمك في بعض البيئات التي تراقب هذه التوجهات.

7-تفاصيل علاقاتك الشخصية والعاطفية

مناقشة مشاكلك العاطفية أو تفاصيل علاقاتك الخاصة مع الذكاء الاصطناعي قد تُستغل لاحقًا في تحليل حالتك النفسية أو بناء ملفات شخصية عنك. هذا النوع من البيانات يجب أن يبقى في إطارك الخاص فقط.

(وكالات)