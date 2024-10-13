7 اكتوبر: عام من الرد النازف!

يقول زئيف جابوتينسكي الأب الروحي لحكام إسرائيل: لا لغة للتواصل مع العرب غير السيف، وإذا لم نقطع دابر الأمل في استعادتهم لأرضهم فإنهم لن يسمحوا لنا بالبقاء، لا علاج غير اليأس من جدوى المقاومة ما سيجعلهم يستسلمون للأمر الواقع، واقع القوة الحديدية، فإما نحن أو هم!

يوم السبت المصادف 7 أكتوبر/تشرين الأول 1923 ومن قناة الأقصى وعبر رسالة صوتية أعلن القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف انطلاق عملية طوفان الأقصى كرد فعل على جرائم الاحتلال الصهيوني المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وتنكره للقوانين الدولية بدعم أمريكي وغربي وصمت دولي.

منع العدو من تحقيق أهدافه

الطوفان زلزل إسرائيل وأفقدها التوازن، فردت مسعورة وهي تردد على أسماع العالم “هم من أراد الحرب” وكأن الحرب الشاملة على أصحاب أرض فلسطين لم تكن قائمة قبل طوفان الغضب الفلسطيني. أرادت إسرائيل مسح ذاكرة العالم، وتبييض زمن ما قبل 7 اكتوبر، وعندما نبه غوتيريش الى أن الهجوم لم يأت من فراغ، هاجمت أسرائيل الأمين العام للأمم المتحدة وطالبت دبلوماسيتها باستقالته!

عام كامل وحرب إسرائيل الاجتثاثية على غزة لم تتوقف بعد، حرب أطلقت عليها تسمية “السيوف الحديدية” تيمنا بسيف جابوتينسكي، قصف جوي بحري بري بلا تمييز بغرض الترويع والإبادة، مقتلة للعزل من أطفال ونساء وشيوخ، بغرض الانتقام وبكل الوسائل اللاأخلاقية بما فيها سياسة العقاب الجماعي واستخدام التجويع والتعطيش كسلاح ضد المدنيين بهدف دفعهم للهجرة الطوعية، حتى تحولت أحياء غزة ومربعاتها السكنية الى أكوام من الردم. بيوت ومستشفيات ومدارس وجوامع، أطنان من المخلفات المتناثرة والمسكونة بأرواح وأشلاء الضحايا، وكل مظاهر الحياة لنحو مليونين ونصف غزي باتت جحيمية، فلم يستبقِ المحتل حجرا على حجر بتدمير سادي يتلذذ بعذابات الأبرياء بسلاح أمريكي، يريد القتل والتدمير والتهجير لا غير، حتى إطلاق الرهائن ليس هدفا حقيقيا للهجوم الذي مازالت تشنه الآلة العسكرية الفاشية الإسرائيلية على قطاع غزة، والذي تدحرج تدريجيا ليشمل الضفة الغربية ولبنان!

مدن صغيرة وأحياء وأزقة في غزة لم يكن ليعرف العالم ما يجرى عليها وعلى اهلها لولا مقاومتها الملحمية لآلة البطش الإسرائيلية، ولولا النقل الحي والمباشر لقناة الجزيرة الذي وبرغم التعمد الإسرائيلي في تعقب صحافييها واستهدافهم بقيت أمينة على نقل كاميراتها ومايكرفونها كراية المحاربين بين المراسلين، خاصة وأن إسرائيل منعت الصحافة العالمية عموما من تغطية ما يجري في غزة وأعداد شهداء الكلمة والصورة وعوائلهم التي ناهزت المئتين شهادة دامغة على محاولات إسرائيل التعتيم على جرائمها بسعي أخرق لتخليق الجريمة الكاملة التي لا يراها أو يسمعها أو يتكلم عنها أحد، من بيت حانون الى الشجاعية وحي الزيتون الى جحر الديك والنصيرات ودير البلح وخان يونس والمواصي ورفح لم تنقطع عن مقاومة الموت الذي تزرعه إسرائيل في كل مكان وكل شيء حتى في الأرواح والأحلام لكن إرادة المقاومة أقوى، فغزة وبرغم الحصار الخانق الذي يلف جهاتها الأربع استطاعت بمطاولتها وإلحاق الخسائر الجسيمة واليومية بالعدو من إيصال رسائلها الحية الى كل مكان من هذا العالم، والبطولة جماعية تتداخل فيها وقفات الاحياء بالأموات. أطباء وممرضون، أسرى، أطفال يفترشون العراء، وأطفال أشلاء، مراسلون، عجزة، نازحون، صيادون، عمال الإنقاذ، رجال الإسعاف، مرضى يحلمون بالعلاج، ربات بيوت بلا بيوت ومقاومون يخرجون من أنفاقهم ليبعدوا القتلة عن الديار!

بكل هؤلاء تحارب غزة قتلة الإنسان، وتمنعهم من تحقيق أهدافهم في إبادة روح المقاومة، تمنعهم من استرداد الرهائن دون شروط، تمنعهم من السيطرة على أرضها، تمنعهم من فرض شروط الاحتلال، فيوميا يصطاد رجال المقاومة صناديق النار الحديدية، ميركافا هنا وجرافة هناك بما فيها وعليها من قتلة ومرتزقة مدججون، يقنصون قاتل هنا أو طائرة مسيّرة قاتلة هناك، وهكذا وبالمطاولة والجلد سيستنزف القاتل والجلاد حتى تأتي ساعة الانقضاض عليه!

تهويد الضفة الغربية والاستفراد بمدنها وقراها بأورام استيطانية تتعجل تواصلها بطرد الفلسطينيين ومحاصرتهم بكانتونات مطوقة بميليشيات من المستوطنين المسلحين وبحماية من الجيش الإسرائيلي الذي ينشط لتلبيس الضفة كلها حتى القدس الشرقية بحلة التهويد الذي يسري مع سريان الاستيطان وبهدم أي بناء فلسطيني جديد بذريعة الترخيص، من الخليل جنوبا حتى جنين شمالا، ومن أغوار طوباس حتى أغوار أريحا، ومن حارة الشيخ جراح في القدس حتى رام لله شمالا وبيت لحم جنوبا، فسلطة الحاكم العسكري على الضفة كل الضفة لا تعلوها سلطة. أما منطقة المقاطعة في رام الله فهي استثناء يمكن الإبقاء عليه طالما لا يعرقل التهويد على الأرض، ثم إن الإبقاء على اسم السلطة الفلسطينية يوهم الرأي العام العالمي باعتراف ضمني إسرائيلي بشيء من الحقوق الاسمية للفلسطينيين.

هذا حال الضفة الغربية والقدس قبل طوفان الأقصى، أما بعده فالأمر أصبح على المكشوف، وخرائط نتنياهو المعلنة أمام أنظار العالم تقدم إسرائيل كإقليم لكل الارض ما بين البحر والنهر، مضافا لها الجولان السورية، التي ضمتها إسرائيل لحدودها منذ عام 1981 وكذلك الحال مع القدس الموحدة كعاصمة أبدية لإسرائيل 2018، وهذا هو عينه سر طوفان الأقصى الذي جاء كرد عملي على مشروع تهويد كامل فلسطين وجعل العرب فيها أقلية بعد دفعهم للهجرة شبه القسرية من خلال تنغيص حياتهم بالفصل العنصري والتطهير العرقي.

لكن الطوفان لن يبقى حبيس غزة، ففي الضفة والقدس كما في غزة مقاومة تتصاعد وتتفجر، وما يجري من مواجهات مسلحة متواترة في جنين وطول كرم والخليل ونابلس وحتى رام الله هو خير شاهد، وصارت مخيمات جنين ونور شمس وبلاطة والفارعة ساحات لمعارك دامية استخدم فيها الصهاينة الطيران الحربي والمسيّر. أما المقاومون فقد كانت العبوات الناسفة والأسلحة الرشاشة هي وسائل دفاعهم المتوفرة، ما يجري على غزة ينسحب على الضفة والقدس، فالشهداء بالمئات وكذلك الجرحى والمصابون. وبخصوص المعتقلين فالأرقام تجاوزت ستة آلاف وهي تصاعدية بحيث شكت مصلحة السجون الإسرائيلية من الاكتظاظ. الضفة تغلي وهي تعيش حالة الخنق المتدرج التي تدفع باتجاه انتفاضة جديدة تقلب حسابات العسكرة الفاشية الإسرائيلية واستهتارها بحياة الفلسطينيين، حتى يصل الطوفان للأقصى، مطهرا القدس ومسجدها من كل دنس صهيوني!

إسناد مقاومة فلسطين

هو فعل أخلاقي قبل أي شيء آخر، ومعناه أنه سلوك إنساني بامتياز، لا تحبسه دوافع قومية أو دينية أو طائفية أو طبقية أو إقليمية أو حزبية أو فصائلية. إنها أكثر قضايا العالم عدالة ونبلا، وهي تكثف سمات العصر الراهن وتناقضاته المشوهة للقيم الإنسانية!

ووجود جبهة إسناد بدوافع معينة لا يلغي جوهر القضية ومصداقية مناصريها ومن كل مكان على هذه الأرض، وما قدمه حزب الله والآخرين في هذه الجبهة بما فيهم إيران هو فعل متقدم بمعزل عن الدوافع. لقد قدم حزب الله أمينه العام وخيرة قادته قرابين من أجل نصرة غزة وضد الإبادة فيها، ووقفوا ضد العنجهية الصهيونية وتغولها المدعوم غربيا، وعندما يتخلى الأقربون بدوافع انتهازية وانهزامية ومصلحية ضيقة، كما يفعل بعض العرب، فلا لوم على الآخرين بذريعة الدوافع!

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كاتب من العراق