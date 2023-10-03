7 سنوات سجناً لـ 5 مدانين بالاتّجار بالبشر في مدينة الزرقاء الأردنية

لندن – «القدس العربي»: بعد أن انتزعوا الكلية اليسرى لشقيق زوجة أحدهم ووعدوه بـ «رزقة كويسة»، قررت الهيئة القضائية المتخصصة في قضايا الاتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء في الأردن، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، وضع 5 أشخاص قيد الأشغال المؤقتة لمدة 7 سنوات.

وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية وقررت تغريم المدانين الخمسة بمبلغ مالي قيمته 25 ألف دينار، بواقع 5 آلاف دينار لكل واحد منهم، بعد أن تأكدت من حصولهم على مبلغ 10 آلاف دينار ثمناً لكلية المشتكي، والقرار قابل للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

وبيّن قرار التجريم أن معلومات وردت إلى لسلطات الأمنية المختصة بأن الضحية باع كليته فجرى التواصل معه وتحويله إلى وحدة الاتجار بالبشر، وبدأت التحقيقات من قبل النيابة العامة لتصل خيوط الجريمة إلى خمسة أشخاص وتسند إليهم تهمة ارتكاب جناية الاتجار بالبشر وفقا لأحكام المادة 3/ب وبدلالة المادة 8 من قانون منع الاتجار بالبشر. وتبين للمحكمة أن المدانين وبينهم أجنبيان يتاجرون بالأعضاء البشرية، وأقنعوا المشتكي بأن يكذب على اللجنـــــة الطبية التركية والادعاء بأنه يعمل في الكويت في شركة الشخص الذي يريد أن يتبرع له بكليته اليسرى لوجه الله تعالى. وطالبت النيابة العامة، خلال جلسة النطق بالحكم بإيقاع أشد العقوبة على المدانين في القضية، إذ إن ما قاموا به جريمة كبيرة تسببت بضرر كبير، مبينة أن شدة العقوبة في مثل هذه القضايا تحقق الردع العام والخاص.

وبينت المحكمة أن المشتكي التقى بداية المخطط الإجرامي، شقيق زوجته وهو أحد المدانين، في حديقة في محافظة الزرقاء، الذي قال له إن لديه «رزقة كويسة» له، وإنــه سيحصل على 10 آلاف دينار، وبالفعل استخرج له جواز سفر وتذكرة طائرة، وغادر برفقة شخصين إلى تركيا، وهناك التقوا بآخرين من بينهم المجرم الرئيس في القضـــية.