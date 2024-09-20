تشييع جثامين 4 شهداء في جنين والقدس وفيديوهات توثق تنكيل الاحتلال بجثث 3 شهداء في قباطية

جنين-القدس- “القدس العربي”:

شيعت جماهير حاشدة في جنين والقدس جثامين أربعة شهداء سقطوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة منهم في بلدة قباطية وشهيد رابع في القدس، فيما شن مستوطنون متطرفون هجمات بحق المواطنين في الخليل رافقها سرقة مواشي المواطنين.

وفي جنين، شيعت جماهير حاشدة في بلدة قباطية جنوب جنين، جثامين ثلاثة شهداء ارتقوا أمس الخميس خلال عدوان على البلدة استمر قرابة 10 ساعات، وأسفر عن استشهاد 7 شبان وإصابة 11 آخرين.

وانطلق موكب تشييع الشهداء: مصطفى فيصل زكارنة (23 عاما)، ومحمد عمر كميل (27 عاما)، وشادي سامي زكارنة (36 عاما)، من ساحة المركز الطبي في البلدة، وصولا إلى منازل ذويهم لإلقاء نظرة الوداع عليهم، ثم أدى المشيعون صلاة الجنازة على الجثامين قبل مواراتها الثرى في مقبرة الشهداء في البلدة.

وردد المشيعون الهتافات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة، وبجريمة التنكيل بجثامين 4 شهداء في البلدة قبل احتجازها.

واحتجزت قوات الاحتلال عقب انسحابها من البلدة، مساء أمس، جثامين الشهداء: فادي جودت حنايشة (27 عاما)، ومحمد خالد أبو الرب (28 عاما)، وعمر حمزة أبو الرب (24 عاما)، وأحمد ماهر زكارنة (28 عاما).

مشهد يجب ان يشاهده كل العالم وسيحذفه تويتر خلال لحظات جنود الاحتلال يلقون جثامين الشبان الذين ارتقوا من سطح المنزل المحاصر في بلدة قباطية جنوب جنين pic.twitter.com/EbER8vThuY — طوفان الأقصى (@Afcq1954) September 19, 2024



وكان جيش الاحتلال قد اقتحم البلدة وحاصر منزلًا وقتل 4 شبّان بداخله، وقتل شابين آخرين بالرصاص، وعاد وقصف مركبة بطائرة مسيّرة ما أدى لاستشهاد شاب سابع.

وأعلنت وزارة الصّحة في ساعات متأخرة من مساء أمس، عن وصول شهيد إلى مستشفى الرازي بعد أن قصفت طائرة مسيّرة، مركبة وسط البلدة، ما أدى لاشتعال النيران فيها.

وأصدر جيش الاحتلال بيانًا قال فيه إنّ طائرة مسيّرة تابعة له، هاجمت 4 فلسطينيين.

وهدمت جرافات الاحتلال منزلًا خلال الاقتحام، كما جرفت البنية التحتية في البلدة، ومنعت الصحفيين من التحرّك والتغطية، وألقت نحوهم بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وحاصرت قوات الاحتلال المُقتحمة، منزلًا، وطالبت المتواجدين داخله بالاستسلام. ووصلت تعزيزات عسكرية إضافيّة انتشرت في محيط المنزل، ثم وصلت جرافات عسكرية شرعت بتدمير البنية التحتية وتجريف شوارع في البلدة.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص بكثافة في محيط المنازل التي حاصرتها، في تجمّع المدارس، ما أدى لمحاصرة مئات الطلبة الذين عاشوا ساعات عصيبة، بعد أن علقوا داخل صفوفهم لساعات، ولم يسمح الاحتلال للحافلات بنقلهم.

ونكّل جنود الاحتلال بجثامين الشهداء الثلاثة، وألقوا بهم من على سطح المنزل الذي حوصروا فيه، وجرى احتجاز جثامينهم، حسبما أظهرت مقاطع فيديو.

ووثقت الفيديوهات اعتلاء قوات الاحتلال سطح المنزل، مكان استشهاد 3 شبان، حيث قام جنود الاحتلال بحمل الشهداء واحدا تلو الآخر وإلقائهم من على سطح المنزل، ثم حملتهم بالجرافة واحتجزت الجثامين.

#شاهد

“حرموه من بناته”.. قريبة الشـ.ـهيد شادي زكارنة الذي ارتقى جراء عدوان الاحتلال على بلدة قباطية جنوب جنين، يوم أمس. pic.twitter.com/iQWSH3WKXB — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) September 20, 2024

إجرام جنود الاحتلال لا حدود له

يرمون المواطنين من فوق سطح بناية في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين..

المشهد صعب ولا يمكن تخيل كمية الحقد والطغيان الذي وصلت إليه دولة الاحتلال pic.twitter.com/rTrz3ZRkr2 — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) September 19, 2024

.@MustafaBarghou1: “This footage shows absolutely savage & inhumane behaviour [by] Israeli soldiers… there is no war in the West Bank… there is military action from one side on the civilian population… what you see here is a grave violation of intl law…” pic.twitter.com/58j75YguzB — Saul Staniforth (@SaulStaniforth) September 20, 2024



وقالت حركة حماس في بيان صحافي إن المشاهد الوحشية التي ارتكبها جيش الاحتلال في بلدة قباطية غرب جنين، بإلقاء جثامين الشهداء من أسطح المنازل تؤكد همجيته ووحشيته.

وأضافت أنّ التمثيل والتنكيل بجثث الشهداء جريمة منكرة، يجب أن يتم إدانتها بشدة من كل الدول والمنظمات الأممية والحقوقية.

وقال الهلال الأحمر إن طواقمه في قباطية تعاملت مع 8 إصابات بالرصاص الحي، اثنتان منها بحالة حرجة، وإصابة جرّاء شظايا الرصاص، و15 إصابة جرّاء الإخلاء.

The BBC runs a report on Israeli soldiers pushing Palestinian bodies off the roof of a building & the presenter then remarks that the footage is an example of the many fronts Israel is fighting on No, its an example of the IDF committing war crimes. pic.twitter.com/9GHtbNNXXh — Saul Staniforth (@SaulStaniforth) September 20, 2024

#صور

نكل الاحتلال بجثامينهم بوحشية .. تشييع الشبان الذين ارتقوا يوم أمس في بلدة قباطية. pic.twitter.com/yyM68o8P2f — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) September 20, 2024

⭕️ انتشال جثمان الشهيد “شادي زكارنة” من المنزل الذي تمت محاصرته في قباطية.. pic.twitter.com/3F1Jh3a3SO — Taqadomi (@taqadomy_ps) September 19, 2024

ونعت بلدية قباطية في بيان لها الشهداء السبعة، واكدت أن “اعدام الاحتلال للشهداء السبعة يشكل مجزرة وجريمة جديدة يرتكبها الاحتلال في ظل الصمت المعيب للمجتمع الدولي”.

وفي ذات السياق، جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدخل قرية الشهداء الرئيس جنوب مدينة جنين.

وأفاد رئيس مجلس قروي الشهداء خالد وشاحي أن جرافات الاحتلال جرفت المدخل الرئيس للقرية ودوار الشهداء الذي يؤدي لمدينة جنين وقريتي بير الباشا وبرقين وبلدة قباطية، ودمرت خطوط المياه في الموقع.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال مازالت مستمرة بالتجريف، وأن طواقم المجلس القروي لم تتمكن من الوصول للموقع لوقف تسرب المياه.

وفي القدس، شيعت جماهير حاشدة في بلدة ومخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، الجمعة، جثمان الشهيد ياسر رائد فايز مطير (20 عاما)، الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم.

وانطلق موكب التشييع من مجمع فلسطين الطبي في رام الله، وصولا إلى منزل عائلته في المخيم لإلقاء نظرة الوداع عليه، قبل الصلاة على جثمانه الطاهر في مسجد مخيم قلنديا الكبير، ثم مواراته الثرى في مقبرة الشهداء.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت فجر الجمعة عدة أحياء في بلدة قلنديا ومخيمها، وداهمت عدة منازل. وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي مباشرة صوب عدد من الشبان، ما أدى إلى إصابة الشاب مطير بجروح حرجة في البطن، نقل على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله، قبل أن يعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته.

وباستشهاد الشاب مطير، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة بما فيها القدس المحتلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 716 شهيدا بينهم 160 طفلاً، و10 نساء، و9 مسنين.

وفي أحدث معطيات نشرتها وزارة الصحة فإنّ 716 شهيدًا في الضفة الغربية ارتقوا منذ السابع من أكتوبر 2023، بينهم 160 طفلًا، و10 نساء، و9 مسنين، كما بلغ عدد الجرحى نحو 5750 جريح، فيما جرى اعتقال نحو 10700.

وفي ذات السياق، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة دهم جديدة في عدة مناطق من الضفة الغربية، فيما أكدت مصادر محلية اعتقال عدد من الفلسطينيين.

كما واقتحم جيش الاحتلال مخيم شعفاط شمال القدس، وأطلق الرصاص والغاز المسيل للدموع صوب الفلسطينيين ومنازلهم، إضافة لبلدة كفر عقب التي احترق بها عدد من مركبات الفلسطينيين بسبب قنابل الصوت والغاز التي أطلقها جنود الاحتلال.

وفي مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أشقاء من قرية أماتين بعد أن داهمت منزلهم بهدف التفتيش وعبثت في محتوياته، كما اعتقلت اثنين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين بعد اقتحامها، وشنت حملة مداهمات لعدد من المنازل، على وقع إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الفلسطينيين.

كما واقتحم جيش الاحتلال قرية كفر لاقف شرق قلقيليةـ ونفذ حملة اعتقالات وتحقيق ميداني موسع مع عشرات الشبان في القرية.

وفي سياق مواز، اعتدت مليشيات المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال على منازل الفلسطينيين في منطقة هريبة النبي بمسافر يطا في محافظة الخليل جنوبي الضفة، ووفقاً لمصادر محلية فإن المستوطنين سرقوا عددا كبيرا من الأغنام تعود لفلسطينيَّين هما: علي صباح وعبد المحسن رشيد، بعد أن احتجزوا عائلتيهما، وفتشوا المنازل وحظائر الأغنام، وعاثوا فيها خرابا.

وقالت مصادر محلية أن المستوطنين سرقوا 56 رأسا من الأغنام.

وفي محيط جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس، اندلعت مواجهات مع جنود الاحتلال، وأطلق الجنود قنابل الغاز على المتظاهرين الذين يخرجون في مسيرة أسبوعية رافضة لإقامة بؤرة استيطانية.

وفي القدس المحتلة، وأدى نحو 40 ألف مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

وقالت مصادر محليّة إن قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر باب الأسباط، ودققت في هوياتهم، وأوقفت عددًا منهم.