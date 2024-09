تشييع جثامين 4 شهداء في جنين والقدس وفيديوهات توثق تنكيل الاحتلال بجثث 3 شهداء في قباطية

جنين-القدس- “القدس العربي”:

شيعت جماهير حاشدة في جنين والقدس جثامين أربعة شهداء سقطوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة منهم في بلدة قباطية وشهيد رابع في القدس، فيما شن مستوطنون متطرفون هجمات بحق المواطنين في الخليل رافقها سرقة مواشي المواطنين.

وفي جنين، شيعت جماهير حاشدة في بلدة قباطية جنوب جنين، جثامين ثلاثة شهداء ارتقوا أمس الخميس خلال عدوان على البلدة استمر قرابة 10 ساعات، وأسفر عن استشهاد 7 شبان وإصابة 11 آخرين.

وانطلق موكب تشييع الشهداء: مصطفى فيصل زكارنة (23 عاما)، ومحمد عمر كميل (27 عاما)، وشادي سامي زكارنة (36 عاما)، من ساحة المركز الطبي في البلدة، وصولا إلى منازل ذويهم لإلقاء نظرة الوداع عليهم، ثم أدى المشيعون صلاة الجنازة على الجثامين قبل مواراتها الثرى في مقبرة الشهداء في البلدة.

وردد المشيعون الهتافات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة، وبجريمة التنكيل بجثامين 4 شهداء في البلدة قبل احتجازها.

واحتجزت قوات الاحتلال عقب انسحابها من البلدة، مساء أمس، جثامين الشهداء: فادي جودت حنايشة (27 عاما)، ومحمد خالد أبو الرب (28 عاما)، وعمر حمزة أبو الرب (24 عاما)، وأحمد ماهر زكارنة (28 عاما).



وكان جيش الاحتلال قد اقتحم البلدة وحاصر منزلًا وقتل 4 شبّان بداخله، وقتل شابين آخرين بالرصاص، وعاد وقصف مركبة بطائرة مسيّرة ما أدى لاستشهاد شاب سابع.

وأعلنت وزارة الصّحة في ساعات متأخرة من مساء أمس، عن وصول شهيد إلى مستشفى الرازي بعد أن قصفت طائرة مسيّرة، مركبة وسط البلدة، ما أدى لاشتعال النيران فيها.

وأصدر جيش الاحتلال بيانًا قال فيه إنّ طائرة مسيّرة تابعة له، هاجمت 4 فلسطينيين.

وهدمت جرافات الاحتلال منزلًا خلال الاقتحام، كما جرفت البنية التحتية في البلدة، ومنعت الصحفيين من التحرّك والتغطية، وألقت نحوهم بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وحاصرت قوات الاحتلال المُقتحمة، منزلًا، وطالبت المتواجدين داخله بالاستسلام. ووصلت تعزيزات عسكرية إضافيّة انتشرت في محيط المنزل، ثم وصلت جرافات عسكرية شرعت بتدمير البنية التحتية وتجريف شوارع في البلدة.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص بكثافة في محيط المنازل التي حاصرتها، في تجمّع المدارس، ما أدى لمحاصرة مئات الطلبة الذين عاشوا ساعات عصيبة، بعد أن علقوا داخل صفوفهم لساعات، ولم يسمح الاحتلال للحافلات بنقلهم.

ونكّل جنود الاحتلال بجثامين الشهداء الثلاثة، وألقوا بهم من على سطح المنزل الذي حوصروا فيه، وجرى احتجاز جثامينهم، حسبما أظهرت مقاطع فيديو.

ووثقت الفيديوهات اعتلاء قوات الاحتلال سطح المنزل، مكان استشهاد 3 شبان، حيث قام جنود الاحتلال بحمل الشهداء واحدا تلو الآخر وإلقائهم من على سطح المنزل، ثم حملتهم بالجرافة واحتجزت الجثامين.

. @MustafaBarghou1 : “This footage shows absolutely savage & inhumane behaviour [by] Israeli soldiers… there is no war in the West Bank… there is military action from one side on the civilian population… what you see here is a grave violation of intl law…” pic.twitter.com/58j75YguzB



وقالت حركة حماس في بيان صحافي إن المشاهد الوحشية التي ارتكبها جيش الاحتلال في بلدة قباطية غرب جنين، بإلقاء جثامين الشهداء من أسطح المنازل تؤكد همجيته ووحشيته.

وأضافت أنّ التمثيل والتنكيل بجثث الشهداء جريمة منكرة، يجب أن يتم إدانتها بشدة من كل الدول والمنظمات الأممية والحقوقية.

وقال الهلال الأحمر إن طواقمه في قباطية تعاملت مع 8 إصابات بالرصاص الحي، اثنتان منها بحالة حرجة، وإصابة جرّاء شظايا الرصاص، و15 إصابة جرّاء الإخلاء.

The BBC runs a report on Israeli soldiers pushing Palestinian bodies off the roof of a building & the presenter then remarks that the footage is an example of the many fronts Israel is fighting on

No, its an example of the IDF committing war crimes. pic.twitter.com/9GHtbNNXXh

— Saul Staniforth (@SaulStaniforth) September 20, 2024