سياسة | عربي | فلسطين

7 شهداء على الأقل في قصف إسرائيلي على منزل مأهول في رفح- (فيديو)

4 - مارس - 2024

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غزة: استشهد العديد من المواطنيين الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الإثنين، بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 7 مواطنين على الأقل بينهم أطفال ونساء وإصابة عدد آخر، إضافة لعدد من المفقودين، بعد قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل يعود لعائلة ماضي في خربة العدس شمال رفح جنوب قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة رضوان في منطقة الترنس بمخيم جباليا شمال غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي وللشهر الخامس عدوانه على قطاع غزة، مخلفا أكثر من 30,410 شهداء، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 71,700 مصاب، في حصيلة غير نهائية، إضافة لآلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.

(وكالات)

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