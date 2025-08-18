سياسة | عربي | فلسطين

7 شهداء في قصف إسرائيلي على البريج وغزة والنصيرات

منذ 46 دقيقة

حجم الخط
0

غزة: استشهد سبعة مواطنين فلسطينيين، بينهم طفلة، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، مساء الأحد، جراء قصف مكثف شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال استهدفت تجمعًا للمواطنين في منطقة “بلوك 3” بمخيم البريج وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة ثمانية آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى العودة في النصيرات.

وفي مدينة غزة، ذكرت قناة الأقصى أن قصفًا إسرائيليًا استهدف نازحين داخل مديرية التربية والتعليم بحي الدرج، وأسفر عن ارتقاء ثلاثة شهداء، بينهم طفلة. كما أكدت القناة استشهاد سيدة فلسطينية في قصف طال منزلًا قرب مسجد الشقاقي بمخيم النصيرات.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 61,944 فلسطينيًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة نحو 155,886 آخرين، وسط تحذيرات من ارتفاع الحصيلة نظرًا لوجود مئات الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

كاتبة أسترالية: إسرائيل شريرة جدًا لدرجة أن لديها وحدة عسكرية مكرّسة لتبرير الفظائع
منذ 24 دقيقة
وزير الخارجية الأمريكي يبرر حرمان أطفال غزة من العلاج والتأشيرات بذريعة “الإرهاب”
منذ 3 ساعات
انتشال جثامين صحافية فلسطينية وشقيقيها بعد 44 يوما من قصف منزلهم في غزة- (صور)
16 - أغسطس - 2025
التغطية مستمرة.. حساب الشهيد أنس الشريف يوثق بداياته المهنية في تغطية حرب غزة- (فيديو)
16 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية