7 شهداء في قصف إسرائيلي على البريج وغزة والنصيرات

غزة: استشهد سبعة مواطنين فلسطينيين، بينهم طفلة، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، مساء الأحد، جراء قصف مكثف شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال استهدفت تجمعًا للمواطنين في منطقة “بلوك 3” بمخيم البريج وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة ثمانية آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى العودة في النصيرات.

وفي مدينة غزة، ذكرت قناة الأقصى أن قصفًا إسرائيليًا استهدف نازحين داخل مديرية التربية والتعليم بحي الدرج، وأسفر عن ارتقاء ثلاثة شهداء، بينهم طفلة. كما أكدت القناة استشهاد سيدة فلسطينية في قصف طال منزلًا قرب مسجد الشقاقي بمخيم النصيرات.

عاجل | طائرات الاحـ.ـتلال تطلق قنـ.ـابل إنارة شمال مخيم البريج وسط القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 61,944 فلسطينيًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة نحو 155,886 آخرين، وسط تحذيرات من ارتفاع الحصيلة نظرًا لوجود مئات الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.