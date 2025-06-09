سياسة | عربي | فلسطين

7 شهداء في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وخان يونس والشجاعية

منذ 9 دقائق

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غزة: استشهد سبعة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، جراء سلسلة غارات شنّها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى العودة بأن ثلاثة مواطنين استُشهدوا وأصيب آخرون في قصف استهدف مجموعة من المواطنين في مخيم النصيرات وسط القطاع، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وفي وقت متزامن، استُشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون بعد استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية لمجموعة من المواطنين في منطقة معن شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

كما قصفت مدفعية الاحتلال حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق قنابل دخانية، ما أثار حالة من الذعر في صفوف السكان.

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