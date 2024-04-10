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7 غارات أمريكية بريطانية تستهدف الحديدة خلال ساعات

منذ 47 دقيقة

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اليمن: أعلنت جماعة الحوثي باليمن، مساء الأربعاء، تعرض محافظة الحديدة الساحلية (غرب) إلى 7 غارات أمريكية بريطانية خلال ساعات.

جاء ذلك إثر شن الولايات المتحدة وبريطانيا 4 غارات علي منطقة الجبانة في المحافظة، بعد تعرض مطار الحديدة لثلاث غارات في وقت سابق من اليوم، حسبما نقلت قناة “المسيرة” التابعة للجماعة اليمنية.

وذكرت القناة في خبر عاجل أن “طيران أمريكي بريطاني يستهدف بأربع غارات منطقة الجبانة التابعة لمحافظة الحديدة”.

ولم توضح القناة نتائج هذا الاستهداف، فيما لم يصدر على الفور تعقيب من واشنطن، أو لندن على ما أوردته قناة “المسيرة”.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت الجماعة اليمنية أن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا “هجوما بثلاث غارات على مطار الحديدة الدولي” في المحافظة ذاتها.

وتعد الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي مطارا دوليا و3 موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

و”تضامنا مع غزة” التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/ كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

(الأناضول)

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