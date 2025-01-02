7 يناير.. الخطوط القطرية تسير أولى رحلاتها التجارية إلى دمشق- (تدوينة)

الدوحة: تستأنف الخطوط الجوية القطرية رحلاتها التجارية إلى العاصمة السورية دمشق اعتبارا من 7 يناير/ كانون الثاني الجاري، بعد توقف دام 13 عاما.

أفادت بذلك وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، الخميس، عبر حسابها على منصة إكس.

وقالت “سانا” إن “الخطوط الجوية القطرية تعلن تسيير أولى رحلاتها التجارية من الدوحة إلى دمشق وذلك اعتبارا من السابع من الشهر الجاري”.

الخطوط الجوية القطرية تعلن تسيير أول رحلاتها التجارية من الدوحة إلى دمشق وذلك اعتباراً من السابع من الشهر الجاري.#سانا — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) January 2, 2025

ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل بخصوص الرحلات وأعدادها المقررة أسبوعيا.

وكان وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، كشف في تصريحات أعقبت لقاءه في دمشق قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن خطط لتسيير رحلات جوية مباشرة بين الدوحة ودمشق قريبا.

ويأتي القرار القطري خطوة من الدوحة لدعم الإدارة السورية الجديدة بعد الإطاحة بنظام الأسد.

وفي 8 ديسمبر الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق عقب السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير منطقة إدلب (شمال) منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية لإدارة المرحلة الانتقالية.

(الأناضول)