70 شهيداً في مجازر إسرائيلية في غزة… ونفاد الأكفان في شمالها

غزة ـ «القدس العربي»: استشهد 70 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة، أمس الثلاثاء، بينهم 57 في شمال القطاع، الذي يتعرض لهجوم عنيف تسبب بأوضاع كارثية، لدرجة أن السكان لجأوا لدفن ذويهم في الأسواق الشعبية والطرقات، ومن دون أكفان، ما دفع “الأونروا” للدعوة إلى هدنة مؤقتة.

ومن بين الشهداء ثمانية سقطوا في قصف مدفعي استهدف نازحين في منطقة العلمي في مخيم جباليا، فضلا عن عدد من الإصابات بينها إصابات خطيرة.

وفي مجزرة أخرى، سقط 12 شهيدا وعشرات المصابين في قصف مدفعي استهدف مواطنين نازحين عند مفترق أبو الجديان في مشروع بيت لاهيا، فيما سقط ثلاثة شهداء في بلدة بيت لاهيا التي سقط فيها أيضا 7 شهداء في قصف على مدرسة تؤوي نازحين.

كما استشهدت سيدة وأصيب عدد من المواطنين في قصف مدفعي استهدف بوابة مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.

وقال المسعف في جهاز الدفاع المدني في القطاع، معتز أيوب لـ” الأناضول”: “لليوم 18 يواصل الجيش غاراته (الجوية) وقصفه المدفعي على بلدة جباليا وأنحاء متفرقة من محافظة الشمال”.

وأكد أن طواقم الدفاع المدني والفلسطينيين في الشمال يجدون صعوبة في الوصول للضحايا لانتشالهم، بسبب الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لهم. واستكمل: “ما زالت جثامين الشهداء في الشوارع والطرقات”.

وبسبب صعوبة الوصول للمقابر، قال أيوب إن بعض الأهالي لجأوا لدفن ذويهم في “الأسواق الشعبية في مشروع بيت لاهيا”. أما “الشهداء” الذين ينقلون إلى المستشفى، فيتم “دفنهم (بملابسهم) دون تكفينهم لنفاد الأكفان في مستشفى كمال عدوان”، كما أردف.

فيما بين محمد المقادمة، وهو نازح موجود في مشروع بيت لاهيا أن ” الاستهدافات أدت لسقوط عشرات الشهداء في الشوارع واضطر الأهالي لدفنهم دون أكفان في الطرقات العامة”.

ووفق مصادر طبية، لم تعد تتوفر أكفان في مستشفيات شمال القطاع بسبب نفادها جراء الأعداد الكبيرة من الشهداء الذين سقطوا خلال الأسابيع الماضية، وقالت حركة “حماس” إن عددهم وصل إلى 700.

وفيما طالبت ” الأونروا” بهدنة في الشمال، قال مفوضها العام، فيليب لازاريني، إن الوضع الإنساني وصل إلى مرحلة رهيبة، مشيرا إلى أن الجثث ملقاة على جوانب الطرق أو مدفونة تحت الأنقاض.

وأضاف في بيان على منصة التواصل الاجتماعي إكس “الناس في شمال غزة ينتظرون الموت وحسب. يشعرون بالنبذ وفقدان الأمل والوحدة”.

وفي مدينة غزة، اقترفت قوات الاحتلال مجزرة جديدة راح ضحيتها ثمانية شهداء وعدد من المصابين، حين قصفت مجموعة من المواطنين في محيط صالة النجوم في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

كذلك أفادت مصادر محلية باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف عيادة جمعية التوبة في بلدة عبسان الكبيرة في خان يونس.