71 شهيدا في آخر مجازر غزة… ونواب يدعون كاتس إلى تدمير كافة مصادر الغذاء والماء والطاقة

غزة – «القدس العربي»: في اليوم الـ454 لحرب الإبادة، أوغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في دماء الفلسطينيين في غزة، فحصدت مجازره، حتى وقت كتابة هذا التقرير، أرواح 71 شهيدا فلسطينيا على الأقل حسب ما ذكره المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الخميس.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان إن جيش الاحتلال نفذ 34 غارة جوية خلال الـ24 ساعة الماضية، استهدفت المدنيين العزل في جميع محافظات القطاع.

وأشار إلى أن الجيش منع الطواقم الطبية والدفاع المدني من الوصول إلى الضحايا لإخلاء الجثث، التي لا تزال متناثرة في الشوارع، لا سيما في محافظتي غزة وشمال القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45581 شهيدا و108438 إصابة منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر من العام الماضي.

وتحت جنح الظلام، وخلال نوم النازحين، شنت طائرات حربية غارة جوية على منطقة تجمع خيام نازحين في منطقة المواصي خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 11 مواطنا، بينهم مدير عام الشرطة في غزة اللواء محمود صلاح والعميد حسام شهوان، من قادة وزارة الداخلية في غزة، وعدد من الأطفال.

ويأتي هذا التصعيد في الوقت الذي طالب فيه 8 نواب في “الكنيست” الإسرائيلي (البرلمان) وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بتدمير كافة مصادر الماء والغذاء والطاقة” في قطاع غزة”، وتطبيق ما يعرف بـ”خطة الجنرالات”.

وتهدف “خطة الجنرالات” إلى احتلال شمال قطاع غزة، وتهجير سكان المنطقة إلى الجنوب، واستخدام التجويع وسيلة ضغط للتهجير.

من جهة ثانية، كشفت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لـ”حركة الجهاد الإسلامي”، عن محاولة أسير إسرائيلي لديها في قطاع غزة الانتحار.

وقال الناطق باسم “سرايا القدس” أبو حمزة، إن فريقها الطبي نجح في إنقاذ حياة الأسير بعد محاولته الانتحار”.

وأكد أن الإسرائيلي الذي حاول الانتحار كان من المقرر أن يتم إطلاق سراحه ضمن الدفعة الأولى من أي اتفاق مع الاحتلال.

وفي سياق آخر، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، إن مفاوضات التهدئة وتبادل الأسرى والمحتجزين تشهد تقدما بطيئا. وقالت إن وفدا من “حماس” وصل إلى مصر لمحاولة تضييق الفجوات.

كما ذكرت أنه من المقرر أن ترسل إسرائيل اليوم الجمعة وفدا إلى العاصمة القطرية الدوحة لمواصلة المفاوضات بشأن صفقة الأسرى. وحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فسيكون الوفد فنيّا ومؤلفا من ممثلين عن “الموساد” و”الشاباك” والجيش الإسرائيلي لمواصلة المحادثات، على أن يعقد نتنياهو اجتماعا خاصا بشأن هذا الموضوع.