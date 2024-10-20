سياسة | عربي | العراق

72 في المئة نسبة المشاركة في انتخابات برلمان إقليم كردستان شمال العراق

20 - أكتوبر - 2024

حجم الخط
0

أربيل: أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء الأحد، بلوغ نسبة المشاركة النهائية في انتخابات برلمان إقليم كردستان شمال العراق، 72 في المئة.
وأوضحت المفوضية، في بيان، أن نسبة التصويت في محافظة أربيل بلغت 74 في المئة، وفي السليمانية 65 في المئة، وفي حلبجة 69 في المئة، و78 في المئة في دهوك.
وفي انتخابات 2018، بلغت نسبة المشاركة 59.8 في المئة.
وأشارت المفوضية إلى أن جميع نتائج الانتخابات سترسل إلى بغداد، حيث ستعلن النتائج الأولى للانتخابات بعد 24 ساعة من انتهاء التصويت.
وتنافس في الانتخابات، التي جرت الأحد، ألف و191 مرشحا، بينهم 368 امرأة، لدخول البرلمان المكون من 100 مقعد.
وخاض الانتخابات 14 حزبا وتيارا سياسيا إلى جانب مستقلين في الدورة الانتخابية الحالية في الإقليم.
ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الإقليم مليونين و683 ألفا و618 ناخبا.

الأناضول

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

المفاوضات الأمريكية الإيرانية ومستقبل العراق
29 - أبريل - 2025
الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة… قراءة المشهد
27 - أبريل - 2025
وفد عراقي في دمشق لبحث التعاون الأمني والتجاري
25 - أبريل - 2025
رئيس المخابرات العراقية يقود وفدا حكوميا إلى سوريا
25 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية