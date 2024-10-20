72 في المئة نسبة المشاركة في انتخابات برلمان إقليم كردستان شمال العراق

أربيل: أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء الأحد، بلوغ نسبة المشاركة النهائية في انتخابات برلمان إقليم كردستان شمال العراق، 72 في المئة.

وأوضحت المفوضية، في بيان، أن نسبة التصويت في محافظة أربيل بلغت 74 في المئة، وفي السليمانية 65 في المئة، وفي حلبجة 69 في المئة، و78 في المئة في دهوك.

وفي انتخابات 2018، بلغت نسبة المشاركة 59.8 في المئة.

وأشارت المفوضية إلى أن جميع نتائج الانتخابات سترسل إلى بغداد، حيث ستعلن النتائج الأولى للانتخابات بعد 24 ساعة من انتهاء التصويت.

وتنافس في الانتخابات، التي جرت الأحد، ألف و191 مرشحا، بينهم 368 امرأة، لدخول البرلمان المكون من 100 مقعد.

وخاض الانتخابات 14 حزبا وتيارا سياسيا إلى جانب مستقلين في الدورة الانتخابية الحالية في الإقليم.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الإقليم مليونين و683 ألفا و618 ناخبا.

الأناضول