75 في المئة من الفرنسيين يريدون تنظيم استفتاء حول الهجرة و55 في المئة منهم يرغبون في حل البرلمان

باريس- “القدس العربي”: إذا كان الفرنسيون منقسمين بشأن قرار النواب رفض مشروع قانون الهجرة الذي قدمته الحكومة، فإن ثلاثة أرباعهم يرون في ذلك فرصة لسماع أصواتهم، حيث عبر 75% منهم عن تأييدهم لتنظيم استفتاء حول الهجرة، وفقًا لاستطلاع رأي جديد أجرته مؤسسة Elabe لتلفزيون BFMTV نشر هذا الأربعاء.

وعبر معظم الفرنسيين الذين تم استطلاع آرائهم عن رغبتهم في أن يكون القانون بمثابة توازن، كما أعلن وزير الداخلية جيرار دارمانين، بين “الحزم الشديد” و“ التكامل الأفضل”. فدون أن يتم إخطارهم بأن وزير الداخلية قال هذه الكلمات، قال 69% من الفرنسيين المستطلعة آراؤهم إنهم يوافقون على هذه الفكرة.

وأيضاً اعتبر 57% من المستطلعة آراؤهم أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، وبشكل أكثر تحديدًا الإجراء المتعلق بحل وضعية المهاجرين غير النظاميين الذين يعملون سلفاً في المهن التي تعاني من النقص في اليد العاملة الفرنسية “يمثل نفسًا إضافيًا للهجرة”. وهو الإجراء الذي يلقى معارضة حزبي “التجميع الوطني” اليميني المتطرف وحزب “الجمهوريون” اليميني المحافظ .

في المقابل، يؤيد 42% من الفرنسيين المستطلعة آراؤهم كلام السكرتير الأول للحزب الاشتراكي أوليفييه فور، عندما أعلن أن مشروع القانون هذا “يخون القيم الأساسية للجمهورية” الفرنسية، و“يوصم الأجانب بشكل دائم، كتهديد أو كشخص يسعى للاستفادة من النظام”.

بالإضافة إلى ذلك عبر 55% من المستطلعة آراؤهم عن تأييدهم لحل الجمعية الوطنية وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة، بينما عارض 43% هذه الفكرة. وفي حالة حل البرلمان، فإن فإن 28% يريدون انتصار حزب مارين لوبان، ”التجمع الوطني” اليميني، مقابل 16% يريدون فوز تحالف اليسار، و14% من حزب الرئيس إيمانويل ماكرون (حزب النهضة)، و9% حزب “الجمهوريون” اليميني المحافظ . في المقابل فإن 32% لا يريدون فوز أي منهم.

ومع ذلك، فإن غالبية الفرنسيين يريدون التوصل إلى حل وسط بشأن مشروع القانون هذا. ويعتقد 60% منهم أن الحكومة والمعارضة يجب أن تتوصلا إلى اتفاق خلال اللجنة المشتركة التي ستجمع سبعة من النواب وسبعة من أعضاء مجلس الشيوخ يوم الإثنين المقبل.

وكان أعضاء الحكومة الفرنسية، لاسيما وزير الداخلية، قد تعرضوا لصفعة قوية، وسيناريو وصفه مراقبون بالكارثي، من خلال رفض النواب مشروع قانون الهجرة، الذي قدمته الحكومة مساء الإثنين الماضي، في الجمعية الوطنية، بعد اعتماد المعارضة مقترح الرفض المسبق الذي قدمه حزب “الخُضر” (أنصار البيئة) المصنف يسارا، وحظي بأصوات نواب حزب “الجمهوريون” اليميني- المحافظ وحزب “التجمع الوطني” اليمني-المتطرف، ناهيك عن نواب أحزاب اليسار. وبعد الانتكاسة التي تعرض لها، قدّم وزير الداخلية جيرار دارمانان استقالته إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون الذي رفضها على الفور.

وكان مجلس الشيوخ الفرنسي، الذي يحظى فيه اليمين حزب “الجمهوريون” بالأغلبية، قد تبنى في وقت سابق نسخة أكثر صرامة من نص مشروع قانون الهجرة هذا الذي يهدف إلى فرض المزيد من الشروط والقيود على المهاجرين وطالبي اللجوء.