77 شهيدا بينهم 25 من طالبي المساعدات في قطاع غزة منذ فجر الأربعاء- (فيديو)

غزة: استشهد 77 فلسطينيا بينهم 25 من طالبي المساعدات، في سلسلة غارات وقصف مدفعي شنّها الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ فجر الأربعاء.

وذكرت مصادر طبية أن الهجمات التي تدخل شهرها الـ22 ضمن عمليات الإبادة الجماعية المستمرة، طالت شققا سكنية وخيام نازحين وتجمعات مدنيين، وسط تواصل القتل والتجويع والتدمير دون اكتراث للتحذيرات الدولية.

استهداف منتظري المساعدات

في أحدث الهجمات، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب 58 آخرون، بينهم حالات حرجة، جراء قصف مدفعي استهدف مواطنين كانوا ينتظرون شاحنات مساعدات قرب منطقة زيكيم شمال غربي بيت لاهيا شمالي القطاع، والخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي.

كما أسفر قصف آخر عن استشهاد 3 مدنيين في شارع العشرين بمخيم النصيرات وسط القطاع، ليرتفع عدد الضحايا هناك من 5 إلى 8 خلال ساعات.

وجنوبي القطاع، استشهد فلسطيني وأصيب أكثر من 10 آخرين في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين بمنطقة المواصي غربي خان يونس.

مجازر متفرقة

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد 44 فلسطينيا في هجمات متفرقة على أنحاء القطاع. ففي شرق مدينة غزة، أسفرت غارتان عن استشهاد 5 فلسطينيين في حيي التفاح والزيتون، بينما سقط شهيد آخر قرب مسجد الإيبكي بحيّ الدرج.

واستشهد 7 فلسطينيين بينهم 5 أطفال وجنين في قصف شقة سكنية غرب مبنى الإذاعة والتلفزيون بحيّ تل الهوى جنوب غرب المدينة.

كما استشهدت طفلة وأصيب 11 آخرون معظمهم أطفال، في قصف خيمة نازحين بمخيم الشاطئ شمال غربي غزة.

وفي محافظة الشمال، أصيب مسعف بجروح خطيرة إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة إسعاف قرب مستشفى حمد.

حصيلة الضحايا وسط القطاع

وسط القطاع، انتُشلت جثامين 12 شهيدا من جنوب مدينة دير البلح عقب انسحاب القوات الإسرائيلية شرق المنطقة. وفي دير البلح أيضا، استشهد فلسطينيان أحدهما بنيران مسيّرة في منطقة أم ظهير، والثاني في قصف لتجمع مدني بمخيم النصيرات الذي شهد أيضًا استشهاد 5 آخرين في قصف مدخل شارع العشرين.

كما استشهد 4 فلسطينيين باستهداف إسرائيلي لتجمع مدني قرب نقطة توزيع مساعدات أمريكية بمحيط محور نتساريم، بينما استشهد فلسطيني آخر في بلدة الزوايدة بقصف مسيّرة إسرائيلية لمنطقة ترنس البابا.

وشهدت المنطقة قصفا عنيفا بالمدفعية والطائرات استهدف جنوب شرق دير البلح وشرق مخيم البريج، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من آليات إسرائيلية شرق المحافظة.

The moment an Israeli airstrike hit a house near the Sheik Radwan neighborhood clinic north of Gaza City. pic.twitter.com/s0RxaAa03o

— Eye on Palestine (@EyeonPalestine) July 23, 2025