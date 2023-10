77 قتيلاً على الأقل في الهند بعد فيضان بحيرة جليدية في جبال الهيمالايا- (فيديو)

غواهاتي (الهند): لقي ما لا يقل عن 77 شخصاً حتفهم في فيضانات اجتاحت شمال شرق الهند الأربعاء إثر هطول أمطار غزيرة على بحيرة جليدية في الهيملايا، وفقاً لحصيلة جديدة أوردتها السلطات الأحد.

وانتشلت السلطات “29 جثة من أماكن مختلفة” في سيكيم، حسبما أفاد المسؤول الحكومي في هذه الولاية أنيلراج راي وكالة فرانس برس.

كذلك، أفادت شرطة منطقة جالبايغوري عن العثور على 48 جثة أخرى في ولاية البنغال الغربية المجاورة.

ولا يزال أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين، وفق آخر حصيلة.

في هذه الأثناء، عادت مستويات المياه على طول نهر تيستا إلى طبيعتها، بعد أربعة أيام من ارتفاعها الناجم عن فيضان البحيرة الجليدية، حسبما أفاد مسؤول في مركز مكافحة الكوارث في ولاية سيكيم وكالة فرانس برس.

وجاء ارتفاع المياه بعدما غمرت الأمطار الغزيرة بحيرة لوناك الواقعة على مستوى مرتفع عند قاعدة نهر جليدي في القمم المحيطة بجبل كانغشينجونغا ثالث أعلى جبل في العالم.

وتدفّقت المياه باتجاه مجرى النهر، ممّا زاد من ارتفاع مستوى مياهه بسبب الأمطار الموسمية، الأمر الذي نتج عنه إتلاف أحد السدود وجرف منازل.

وجرفت المياه جسوراً وطرقاً كما انقطعت خطوط الهاتف، ممّا زاد من تعقيد عمليات الإجلاء.

#BREAKING At least 40 people have died in floods caused by the overflow of a glacial lake in the Himalayas in India. Rescuers are searching for dozens of people who are believed to be missing, Indian officials said. pic.twitter.com/PVbUs6o5iA

— The National Independent (@NationalIndNews) October 6, 2023