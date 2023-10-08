77 قتيلاً على الأقل في الهند بعد فيضان بحيرة جليدية في جبال الهيمالايا- (فيديو)

غواهاتي (الهند): لقي ما لا يقل عن 77 شخصاً حتفهم في فيضانات اجتاحت شمال شرق الهند الأربعاء إثر هطول أمطار غزيرة على بحيرة جليدية في الهيملايا، وفقاً لحصيلة جديدة أوردتها السلطات الأحد.

وانتشلت السلطات “29 جثة من أماكن مختلفة” في سيكيم، حسبما أفاد المسؤول الحكومي في هذه الولاية أنيلراج راي وكالة فرانس برس.

كذلك، أفادت شرطة منطقة جالبايغوري عن العثور على 48 جثة أخرى في ولاية البنغال الغربية المجاورة.

ولا يزال أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين، وفق آخر حصيلة.

في هذه الأثناء، عادت مستويات المياه على طول نهر تيستا إلى طبيعتها، بعد أربعة أيام من ارتفاعها الناجم عن فيضان البحيرة الجليدية، حسبما أفاد مسؤول في مركز مكافحة الكوارث في ولاية سيكيم وكالة فرانس برس.

وجاء ارتفاع المياه بعدما غمرت الأمطار الغزيرة بحيرة لوناك الواقعة على مستوى مرتفع عند قاعدة نهر جليدي في القمم المحيطة بجبل كانغشينجونغا ثالث أعلى جبل في العالم.

وتدفّقت المياه باتجاه مجرى النهر، ممّا زاد من ارتفاع مستوى مياهه بسبب الأمطار الموسمية، الأمر الذي نتج عنه إتلاف أحد السدود وجرف منازل.

وجرفت المياه جسوراً وطرقاً كما انقطعت خطوط الهاتف، ممّا زاد من تعقيد عمليات الإجلاء.

#BREAKING At least 40 people have died in floods caused by the overflow of a glacial lake in the Himalayas in India. Rescuers are searching for dozens of people who are believed to be missing, Indian officials said. pic.twitter.com/PVbUs6o5iA — The National Independent (@NationalIndNews) October 6, 2023

وتمّ إنقاذ أكثر من 2500 شخص، لكن ما زال هناك ثلاثة آلاف آخرين عالقين في مخيّمات إغاثة مؤقتة في شمال الولاية، في ظلّ تأجيل عمليات الإنقاذ بالطائرة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتضرّر أكثر من 1200 منزل في المجمل، وفق حكومة ولاية سيكيم.

وبين القتلى، ثمانية جنود من الجيش الهندي يتمركزون في سيكيم قرب الحدود النائية للهند مع النيبال والصين.

وأعلنت وزارة الدفاع الهندية السبت أنّ الفيضانات جرفت “أسلحة ومتفجّرات” مخزّنة في معسكرات للجيش.

بين عامي 2011 و2020، ذابت الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا بوتيرة أسرع بـ65 في المئة مقارنة بالعقد السابق بحسب تقرير نشره في حزيران/ يونيو المركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال ومقره النيبال.

ويقول علماء المناخ إن متوسط درجة الحرارة على سطح الأرض ارتفع بنحو 1,2 درجة مئوية منذ الحقبة ما قبل الصناعية، لكن المناطق الجبلية المرتفعة في كل أنحاء العالم ارتفعت درجة حرارتها بوتيرة مضاعفة.

(أ ف ب)