77 مشرّعاً ديمقراطيا في الكونغرس يطالبون بـ”تقييم كامل” لامتثال إسرائيل للقانون الأمريكي

واشنطن- “القدس العربي”: بينما تواصل إسرائيل تدمير قطاع غزة بالأسلحة الأمريكية، طالب 77 ديمقراطيا في مجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع إدارة الرئيس جو بايدن “بتقديم تقييم كامل لحالة امتثال إسرائيل لجميع السياسات والقوانين الأمريكية ذات الصلة، بما في ذلك مذكرة الأمن القومي 20 (NSM-20)، والقسم 620I من قانون المساعدات الخارجية”.

ووجّه النواب جيسون كرو (ديمقراطي من كولورادو)، ومادلين دين (ديمقراطية من بنسلفانيا)، وكريسي هولاهان (ديمقراطية من بنسلفانيا) رسالتهم يوم الخميس إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكين، ووزير الدفاع لويد أوستن، قبل أقل من ستة أسابيع من انتهاء ولاية الرئيس جو بايدن.

ومنذ أن أصدر بايدن التوجيه رقم 20 في فبراير/ شباط، قبلت إدارته مرارًا تأكيدات الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية، على الرغم من التقارير الواردة من الصحافيين وجماعات حقوق الإنسان حول كيفية مساعدتهم للقوات الإسرائيلية في قتل ما لا يقل عن 44875 فلسطينيًا وإصابة 106454 شخصًا آخرين في الجيب المحاصر على مدى الأشهر الـ14 الماضية.

وقال المشرعون :”إن مخاوفنا تظل ملحة وغير محلولة إلى حد كبير، بما في ذلك القيود التعسفية المفروضة على المساعدات الإنسانية وطرق التسليم غير الكافية”.

77 House Democrats sign a letter urging the Biden administration to provide a “full assessment” of Israel’s compliance with U.S. laws around foreign aid: pic.twitter.com/KTPf8l1f8K

— Andrew Solender (@AndrewSolender) December 13, 2024