8 أدوات ذكاء اصطناعي تساعدك في تطوير المهارات اليومية

إسطنبول: شهد عام 2023 طفرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي التي باتت متاحة للعامة، وتشترك جميعها في استخدام الخوارزميات لعرض البيانات أو ترتيبها وتصنيفها حسب أولويات الباحث.

وعرّف بعض الخبراء الذكاء الاصطناعي بأنه “مجموعة المعلومات والتقنيات المرتبطة بقدرة نظام الحوسبة على محاكاة العقل البشري”.

وعرّف بعض الخبراء الذكاء الاصطناعي بأنه “مجموعة المعلومات والتقنيات المرتبطة بقدرة نظام الحوسبة على محاكاة العقل البشري”.

وفي هذا الشأن، نستعرض عددا من تطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكن الاستفادة منها في تطوير المهارات اليومية سواء المتعلقة منها بالبحث على الإنترنت أو الكتابة والتدقيق، وحتى تلك التي تساعد على خلق نمط حياة صحي.

1-ChatGPT

يعد “شات جي بي تي” من أشهر أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو تطبيق محادثة باستخدام آليّ (روبوت) “شات بوت” يتيح للمستخدمين طرح الأسئلة والمناقشة بطريقة تأخذ طابع النقاش الحقيقي التفاعلي.

ويستخدم التطبيق في مجالات متنوعة، بدءا من التعليم ووصولا إلى تقديم النصائح والإرشادات العامة.

2- BARD

يتشابه آليّ الدردشة المدعوم من شركة غوغل “بارد” مع “شات جي بي تي” باعتبارهما نموذجَين لغويين يعملان على توليد المعلومات والبيانات، من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر الدردشة.

ويتيح “بارد” للمستخدمين الحصول على معلومات مبسطة ومرتبة وفقا لأولوياتهم حول العديد من الموضوعات المتنوعة.

ويتميز “بارد” بقدرته على التنبؤ بالموضوعات التي قد يطرحها الباحث، كون البرنامج عبارة عن نتاج سلسلة تجارب من “غوغل” لتطوير فهم محركات البحث لأسئلة مستخدميها.

3- Perplexity AI

ويعد “بيربليكسيتي” أيضا محرك بحث محادثة قائم على الدردشة باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث يقدم إجابات لأسئلة المستخدمين عن طريق نماذج لغات البرمجة.

وأشارت عدد من التقارير المتخصصة إلى فاعلية هذا المحرك في الاستخدامات العلمية والبحثية.

4- DALL- E

وهو نظام ذكاء اصطناعي يمكنه إنشاء صور ولوحات واقعية انطلاقا من عمليات وصف تستخدم اللغات الطبيعية للبشر.

وجاء هذا النظام كنتيجة لتجارب أشرف عليها مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي الأمريكي “OpenAI”، وهو الجهة ذاتها التي كشفت عن أداة “شات جي بي تي”.

5- WOMBO Dream

يعد “وومبو دريم” من أنظمة الذكاء الاصطناعي سهلة الاستخدام لمختلف الأعمار وذات تكلفة مناسبة في حالة الاشتراك في الخدمات المتطورة مدفوعة الأجر وطويلة المدة.

ويمكن من خلال هذا النظام تحويل النص إلى صورة باستخدام اللغة المكتوبة.

6- Socratic

أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي التعليمية التي يمكن تنزيلها على الهواتف المحمولة.

ويساعد هذا التطبيق الطلاب في أداء واجباتهم المدرسية من خلال توفير موارد تعليمية متعددة مثل مقاطع الفيديو والأسئلة والإجابات، وروابط الموضوعات وغيرها من المصادر.

7- ELSA

صمم تطبيق “إلسا” خصيصا لمساعدة مستخدميه على تحسين نطق اللغة الإنجليزية من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتعتمد تقنية هذا التطبيق على البيانات الصوتية للأشخاص الذين يتحدثون الإنجليزية بلهجات مختلفة.

8- Fooducate

صمم تطبيق “فووديوكيت” لمساعدة مستخدميه على إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه.

ويوفر التطبيق من خلال بيانات ومعلومات معتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، طرق العثور على الأطعمة الأكثر صحة وفهم مكوناتها، مع تقديم معلومات مفصلة وحديثة عن طرق التغذية المناسبة.

وتحدد خوارزميات الذكاء الاصطناعي من خلال المسح الضوئي العناصر الغذائية التي يحتاجها المستخدم، إضافة إلى أنواع الأطعمة المناسبة والقيم الغذائية المطلوبة.

(الأناضول)