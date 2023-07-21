8 حالات اغتصاب كل ساعة في البرازيل العام الماضي

ريو دي جانيرو: سجلت البرازيل أكثر من ثماني حالات اغتصاب في الساعة في المعدل سنة 2022، وهو مستوى قياسي، مع أكثر من 60 في المئة من الضحايا تقل أعمارهم عن 14، بحسب تقرير صادر عن منظمة غير حكومية الخميس.

وقال المنتدى البرازيلي للأمن العام إنه تم الإبلاغ العام الماضي عن 74 ألفاً و930 حالة اغتصاب في البلاد التي تعدّ 200 مليون نسمة، بزيادة مقدارها 8,2 في المئة عن عام 2021.

وكان أكثر من 10 في المئة من الضحايا بأعمار تقل عن أربع سنوات، بحسب البيانات التي جُمعت من سجلات الشرطة ووثائق رسمية أخرى.

وما يقرب من 70 في المئة من حالات الاغتصاب حدثت في منازل الضحايا.

(أ ف ب)