8 شهداء بقصف إسرائيلي لمنزل شرق مدينة غزة- (فيديو)

غزة: قال مسعفون إن ما لا يقل عن ثمانية فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في ضربة إسرائيلية على منزل في حي الدرج بمدينة غزة في ساعة متأخرة من ليل الإثنين.

وأضاف المسعفون أن المصابين نُقلوا إلى مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة.

8 شـ.ـهداء وإصابات في قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة الترك بحي الدرج وسط مدينة غزة pic.twitter.com/tq6IVhYyhn — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 16, 2024

مشاهد صعبة..

جثث متفحمة جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً محيط موقف جباليا في حي الدرج وسط مدينة غزة pic.twitter.com/CWZBnQmYmj — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 16, 2024

(رويترز)