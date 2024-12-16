سياسة | عربي | فلسطين

8 شهداء بقصف إسرائيلي لمنزل شرق مدينة غزة- (فيديو)

16 - ديسمبر - 2024

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غزة:  قال مسعفون إن ما لا يقل عن ثمانية فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في ضربة إسرائيلية على منزل في حي الدرج بمدينة غزة في ساعة متأخرة من ليل الإثنين.

وأضاف المسعفون أن المصابين نُقلوا إلى مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة.

(رويترز)

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  1. يقول Palestine is a 🔥🔥🔥 never be divided with any colonizers with any colonizer:
    ديسمبر 17, 2024 الساعة 7:38 ص

    savage brutal Zionism colonisers must be end
    Ignorens brings mega catastrophe.
    إذا ساد العلم بين شعوب العالم أجمع…يزول الإحتلال. ويسود الأمن والإستقرار.
    الجهل في الوطن الإنساني والعربي والإسلامي يؤدي إلى زيادة الانقسامات .وزيادة الانقسامات تودي إلي زيادة الأطماع الغربيه في الاستيلاء على هذا الوطن… وخاصه للبترول و و
    وحتي ننتصر علينا بالتوجه إلي العلم الذي من خلاله.نزرع وحده الانتماء للوطن لا للأشخاص…ونشر العداله والمساواة بين الجميع..
    العلاقه القويه بين المواطن والوطن تمنع تدخل الغرب الذي يسعي علي استغلال جهلنا.
    التاريخ الأسود يثبت ذلك
    حب الكرسي جريمه وعدم مشاركه الشعب. في حكومه أيضا جريمه
    أي نظام استبدادي مصيره الزوال..شاه إيران امبراطور…و و
    الغرب يخطط بذكاء. ونحن بجهلنا ننفذ.. للأسف. قاعده…منذ القدم
    وبذلك بالعلم نقضي على الجهل والاستعمار معا. فهل من مجيب…
    كرامه الإنسان أهم من مصلحه الكرسي….والشوري آلتي تسمي ديمقراطية اليوم ايضا جميله حتي نتحمل مسؤولية أعمالنا باتجاه هذه الشعوب…
    ولنا حق الإختيار بين البقاء علي الجهل. وبين العلم الذي من خلاله نحافظ علي كرامه الانسان والوطن العربي والإسلامي معا
    فلسطين تعاني من دهاء الغرب الاستعمارية

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