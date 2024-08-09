سياسة | عربي | فلسطين

8 شهداء في غارات إسرائيلية استهدفت مخيمات النصيرات والمغازي وجباليا- (فيديوهات)

9 - أغسطس - 2024

حجم الخط
1

غزة:  استشهد 8 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، في غارات شنتها الطائرات الحربية الاسرائيلية واستهدفت على وجه الخصوص، مخيمات النصيرات والمغازي وجباليا، الى جانب مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحية باستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة مطر غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما استشهد مواطنان جراء غارة مماثلة للاحتلال استهدفت منازل بمخيم المغازي وسط القطاع.

وتحدثت مصادر محلية عن قصفت طائرات الاحتلال منزلا في بلوك 4 بمخيم جباليا شمال القطاع، ما أسفر عن سقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى، بينما استشهد وأصيب عدد من المواطنين جراء استهداف خيمة نازحين في منطقة الشوافين في عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف المنازل وتفجيرها ونسف المربعات السكنية في محافظة رفح، حيث تم نسف عدة منازل غربي المدينة.

وكان استشهد 39 مواطنا، ظهر أمس الخميس، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدرستين تؤويان نازحين شرق مدينة غزة، ومنازل وسط وجنوب قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة، بحسب مصادر طبية، إلى 39699 شهيدا، و91722 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بينما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول lahocine:
    أغسطس 9, 2024 الساعة 10:43 ص

    كل كائن يعيش بفلسطين، و خاصة غزة سيحمل معه ندوبا و جروحا من هذه الحرب الغاشمة على فلسطين و أهلها و لن تنسى أبدا أبدا . و الويل لاسرائيل من هذا الجيل.

    رد

أخبار ذات صلة

موريتانيا.. مظاهرة ليلية أمام سفارة واشنطن رفضا للإبادة في غزة ولبنان
منذ 4 ساعات
كتائب القسام تعلن قنص جندي إسرائيلي بالاشتراك مع فصيل آخر في مدينة غزة- (فيديو)
16 - نوفمبر - 2024
البرلمانية إلهان عمر تتعرض للمضايقة من “غوغاء” داعمين للاحتلال الإسرائيلي في أروقة الكونغرس: “اذهبي إلى غزة”- (فيديو)
16 - نوفمبر - 2024
شمال غزة يباد.. إسرائيل تقتل 3 فلسطينيين في بيت لاهيا وتنسف منازل بجباليا
16 - نوفمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية