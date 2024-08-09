8 شهداء في غارات إسرائيلية استهدفت مخيمات النصيرات والمغازي وجباليا- (فيديوهات)

غزة: استشهد 8 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، في غارات شنتها الطائرات الحربية الاسرائيلية واستهدفت على وجه الخصوص، مخيمات النصيرات والمغازي وجباليا، الى جانب مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.

#فيديو .. وصول 4 شهـ.ـداء وعدد من الاصابات إلى مستشفى شهـ.ـداء الأقصى جراء استهداف منزل عائلة مطر غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة pic.twitter.com/DDPCdfHHgx — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 9, 2024

وأفادت مصادر صحية باستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة مطر غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما استشهد مواطنان جراء غارة مماثلة للاحتلال استهدفت منازل بمخيم المغازي وسط القطاع.

وتحدثت مصادر محلية عن قصفت طائرات الاحتلال منزلا في بلوك 4 بمخيم جباليا شمال القطاع، ما أسفر عن سقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى، بينما استشهد وأصيب عدد من المواطنين جراء استهداف خيمة نازحين في منطقة الشوافين في عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

لحظة قصف طائرات الاحتلال منزلاً في محيط دوار الشيخ ناصر جنوب شرق خانيونس pic.twitter.com/hBsliFVewL — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 8, 2024

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف المنازل وتفجيرها ونسف المربعات السكنية في محافظة رفح، حيث تم نسف عدة منازل غربي المدينة.

وكان استشهد 39 مواطنا، ظهر أمس الخميس، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدرستين تؤويان نازحين شرق مدينة غزة، ومنازل وسط وجنوب قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة، بحسب مصادر طبية، إلى 39699 شهيدا، و91722 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بينما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم