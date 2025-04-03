8 شهداء في قصف إسرائيلي لمنزل وخيام نازحين غرب خان يونس- (فيديو) 

خان يونس: استشهد ليلة الأربعاء/ الخميس، 8 مواطنين فلسطينيين، وأصيب آخرون، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل وخيام نازحين غرب خان ويونس جنوب قطاع غزة.
وأكدت مصادر محلية ارتقاء 8 مواطنين من عائلة العقاد إثر استهداف قوات الاحتلال منزلا وخيام تؤوي نازحين في منطقة الكتيبة غرب خان يونس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
لحظة وصول عدد من الاصابات لمستشفى الكويت التخصصي، جراء استهداف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين غربي خانيونس جنوب القطاع. pic.twitter.com/xScgv5P3Kd
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 2, 2025
واستشهد مواطن فلسطيني وزوجته وثلاثة من أبنائه، ومواطن آخر، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب القطاع.
وكانت مصادر طبية أعلنت، الأربعاء، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50,423 شهيدا، والإصابات إلى 114,638، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
(وكالات)
رحم الله شهداء عائلة العقاد وجميع شهداء عائلات غزة هاشم.
الناس في خانيونس عاشوا او ماتو بالأمس بمعنى ادق يوما مرعبا عصيبا قمطريرا حيث تصل اليهم أصوات تدمير رفح عن بعد بشكل مرعب متواصل غير مسبوق على مدار الساعة ولا احد يدري ماذا يصير في رفح.
لأول مرة منذ ايام ادم إلى يومنا هذا يحدث ما يحدث من إبادة ومجازر ضد الله والأديان والإنسانية والبشرية عل مرأى ومسمع من الكون كل الكون live وعلى الهواء مباشرة.
كان العالم في الماضي يستمع ويعرف اخبار المجازر وضحايا الحروب والإبادة من شهود عيان ينقلونها ويتم تدوينها.
اما ما يحدث الان من ظلم فلله الحكمة في ذلك ليقيم الحجة وليضع الجميع امام مسؤولياتهم ومع اطالة الوقت يتم إقامة الحجة على الجميع.
فليصمت الحكام ذو الشأن صمت القبور ولتختبيء الجيوش وروءساء أركانها والمنافقين من مشجعيهم والمبررين لهم في الأوكار ما شاءوا، فالله جل وعلا مخرجهم من جحورهم إلى صقر التي لا تبقي ولا تذر.