8 شهداء في قصف إسرائيلي لمنزل وخيام نازحين غرب خان يونس- (فيديو) 

خان يونس: استشهد ليلة الأربعاء/ الخميس، 8 مواطنين فلسطينيين، وأصيب آخرون، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل وخيام نازحين غرب خان ويونس جنوب قطاع غزة.

وأكدت مصادر محلية ارتقاء 8 مواطنين من عائلة العقاد إثر استهداف قوات الاحتلال منزلا وخيام تؤوي نازحين في منطقة الكتيبة غرب خان يونس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

لحظة وصول عدد من الاصابات لمستشفى الكويت التخصصي، جراء استهداف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين غربي خانيونس جنوب القطاع. pic.twitter.com/xScgv5P3Kd — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 2, 2025

واستشهد مواطن فلسطيني وزوجته وثلاثة من أبنائه، ومواطن آخر، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب القطاع.

وكانت مصادر طبية أعلنت، الأربعاء، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50,423 شهيدا، والإصابات إلى 114,638، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

(وكالات)