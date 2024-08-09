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8 شهداء في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم النصيرات ودير البلح- (فيديو)

10 - أغسطس - 2024

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غزة: استشهد 8 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، ليلة الجمعة/ السبت، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم النصيرات ودير البلح في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن 4 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة حمادة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما تضرر نتيجة القصف منزلين مجاورين يعودان لعائلتي أبو رحمة والهواري، كما أصيب 4 آخرين في غارة جوية  استهدفت منزلاً لعائلة القريناوي جنوب مخيم النصيرات، فيما تعرضت ارضا زراعية للقصف في محيط مقبرة الزوايدة جنوب غرب النصيرات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت المصادر أن 4 مواطنين آخرين استشهدوا جراء قصف الاحتلال خيمة في موقع 14 قرب مدرسة المزرعة شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,699 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91,722 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

(وكالات)

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  1. يقول جلال:
    أغسطس 10, 2024 الساعة 12:32 م

    وبناء على هذه المجازر اليومية الصهيونية على المدنيين الفلسطينيين..فمن العبث التفاوض مع وجود نتنياهو من قبل المقاومة. والتفاوض هنا مضيعة للوقت والجهد وخداع للمقاومة..وياكل من طرفها
    لصالح العدو.

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