8 شهداء في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم النصيرات ودير البلح- (فيديو)

غزة: استشهد 8 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، ليلة الجمعة/ السبت، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم النصيرات ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين بجروح إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلتي عليان وكراجة في حي الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

#شاهد | رضيع أصيب في قصف منزلهم بمخيم البريج وسط قطاع غزة pic.twitter.com/FUvRP6Fkpc — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 5, 2024

كما استشهد مواطنان آخران في قصف طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة الغفري شمال شرقي المخيّم.

وفي مدينة دير البلح، استشهد مواطن وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال لمركز لإيواء النازحين في مدرسة الصلاح بالمدينة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,788 مواطنا، وإصابة 96,794 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

(وكالات)

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