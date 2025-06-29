8 شهداء في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرستين ونقطة توزيع مساعدات في غزة- (فيديوهات) 

غزة: استشهد ثمانية مواطنين فلسطينيين وأُصيب عدد آخر، مساء اليوم الأحد، جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرستين تؤويان نازحين في جباليا البلد ومدينة غزة، إضافة إلى نقطة توزيع مساعدات وسط القطاع.

وأسفر القصف عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين في مدرسة الحرية الواقعة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما استشهد أربعة مواطنين وأُصيب عدد من الجرحى نتيجة استهداف مدخل مدرسة زينب قرب دوار حلاوة في جباليا البلد شمال القطاع.

#فيديو| مشاهد من غارات الاحتلال على المنازل في غزة. pic.twitter.com/lPKJwcMhEr — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 29, 2025

كما استشهد مواطن وأُصيب آخرون أثناء انتظارهم المساعدات الغذائية قرب محور وادي غزة، وسط القطاع.

اجزمة نارية تنفذها طائرات الاحتلال على حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة. pic.twitter.com/BuBgpC9Lz6 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 29, 2025

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن عدد الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ارتفع إلى 56.500 مواطن، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 133.419 مصابًا، في حصيلة غير نهائية، نظرًا لوجود ضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وتعذّر وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.

طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات شرق مدينة غزة pic.twitter.com/TTEedPVmbo — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 29, 2025

(وكالات)