9 قتلى و20 جريحا في قصف إسرائيلي على مواقع لحزب الله جنوب دمشق

دمشق – “القدس العربي”:

قال مصدر طبي بمشفى الصدر في بلدة السيدة ينب بريف دمشق، الأحد، إن المستشفى استقبل 9 قتلى و15 مصاباً، في حصيلة غير نهائية، للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف بناء سكنيا جنوب العاصمة السورية.

وأفادت وكالة النظام السوري الرسمية “سانا” بسماع أصوات انفجارات في محيط دمشق، بينما يجري التحقق من طبيعتها.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرات إسرائيلية استهدفت بغارة واحدة، مساء الأحد، موقعين يقطنهما عناصر من حزب الله بالقرب من مبنى بلدية السيدة زينب في ريف دمشق.

ووفقا للمرصد، فإن الهجوم الإسرائيلي استهدف شخصيات في شقة بمبنى، مما أدى إلى مقتل 9 أشخاص: 4 مدنيين (سيدة و3 من أطفالها) من الجنسية السورية، و5 بينهم قيادي بحزب الله اللبناني والبقية مجهولو الهوية”.

وأضاف المرصد أن الغارة استهدفت “شقة بمبنى تقطنه عائلات لبنانية وعناصر من حزب الله”.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن القيادي الذي اغتيل في الغارة “ينشط في سوريا وهو لبناني الجنسية”.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلا عن مصدر عسكري عن “شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد الأبنية السكنية في منطقة السيدة زينب بريف دمشق”.

وأدّت الغارة وفق سانا إلى “استشهاد سبعة مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة عشرين آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة”.

(وكالات)