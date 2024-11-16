8 قتلى و17 جريحا في هجوم طعن بمدرسة في الصين

بكين: أسفر هجوم بالسكين داخل مدرسة في شرق الصين، السبت، عن ثمانية قتلى و17 جريحا، وفق ما أفادت السلطات لافتة الى اعتقال المنفذ.

والهجمات الدامية نادرة عموما في الصين. لكن البلاد شهدت الإثنين هجوما صدما بسيارة خلف 35 قتيلا.

وقالت الشرطة المحلية إن هجوم السبت وقع في الساعة 18:30 في مدينة ييشينغ، وتحديدا في معهد ووتشي المهني للفنون والتكنولوجيا بمقاطعة يانغسو.

واضافت أنه “خلف ثمانية قتلى و17 جريحا، وتم اعتقال المشتبه به في المكان”.

واوضحت في بيان أن العناصر الاولى للتحقيق تظهر أنه شاب في الحادية والعشرين من عمره ومن طلاب المعهد.

وتابعت “لأنه لم يحصل على شهادته بعد رسوبه في الامتحانات وبسبب استيائه من المكافأة المالية (الضئيلة) التي تلقاها خلال التدريب، عاد الى المعهد للتعبير عن غضبه وارتكب هذه الجرائم”، مؤكدة أن المشتبه به “اعترف بكل شيء”.

ولفتت الشرطة الى أن “اجهزتها مستنفرة بالكامل لتأمين العناية للجرحى واستكمال التحقيق حول هذه القضية”.

والصين بلد آمن عموما لكنها شهدت هجمات دامية عدة في الأشهر الأخيرة.

فقد قُتل 35 شخصا وأصيب 43 بجروح عندما صدم سائق مساء الإثنين أشخاصا كانوا يمارسون الرياضة في محيط مركز رياضي في مدينة جوهاي في جنوب الصين، وفق ما أفادت الشرطة.

وفي تشرين الاول/اكتوبر في شنغهاي، قتل رجل ثلاثة أشخاص واصاب 15 آخرين في هجوم طعنا داخل متجر كبير.

وفي ايلول/سبتمبر، تعرض تلميذ ياباني لطعنة قاتلة في شينزين (جنوب).

(أ ف ب)