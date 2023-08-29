8 منظمات تبعث برسالة حول التجارب النووية الفرنسية في الجزائر بمناسبة اليوم الدولي لمناهضتها

لندن- “القدس العربي”: دعت ثماني منظمات إلى تحمل فرنسا مسؤولياتها التاريخية فيما يخص تجاربها النووية بالجزائر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التجارب النووية (29 أغسطس/ آب).

وجاء في رسالة المنظمات التي تتقدمها منظمتا شعاع لحقوق الإنسان (جزائرية)، والجمعية الوطنية (جزائرية) لضحايا التفجيرات النووية أنه من المعروف أن فرنسا شرعت في إجراء تفجيرات نووية في الجزائر وامتدت إلى ما بعد الاستقلال، وتحديدا من عام 1960 حتى عام 1966، حيث أجرت 17 تجربة تفجير نووية نفذتها في عدة مواقع في الصحراء الجزائرية وبالضبط في “رقان” و”إن إكر”، وما زالت آثارها الكارثية مستمرة على السكان والبيئة حتى اليوم.

وأكدت الرسالة أنه برغم مرور أكثر من 60 عاما على التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، ما زالت فرنسا تتهرب من المسؤولية وتصر على الاحتفاظ بملف التجارب النووية بسرية تامة، على الرغم من المحاولات العديدة من طرف أصحاب المصلحة على الأقل تحديد بدقة أماكن دفن النفايات النووية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة والسكان كإجراء وقائي، خوفا من التعرض للإشعاع في المناطق التي يتزايد فيها عدد مرضى السرطان على اختلاف أنواعه، وتكرار الولادات غير الطبيعية والتشوهات الخلقية التي يتم تسجيلها في تلك المناطق وغيرها من الظواهر المرضية المزعجة.

وأشارت الرسالة إلى أن العالم دخل في فصل جديد لنزع السلاح النووي بعدما تبنت الأمم المتحدة في 7 يوليو 2017 معاهدة دولية بشأن حظر الأسلحة النووية، ودخلت حيز التنفيذ في 22 يناير 2021، وقد كانت الجزائر من بين الموقّعين الأوائل لهذه المعاهدة عندما افتتح التوقيع في 02 سبتمبر 2017. وفي سنة 2020، أعربت الجزائر عن نيتها التصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية “في القريب العاجل”. ومع ذلك، لا تزال عملية التصديق على المعاهدة معلقة.

وتشير الرسالة إلى أن معاهدة حظر الأسلحة النووية تتضمن التزامات إيجابية مفيدة لمعالجة مسألة مواقع التجارب النووية الفرنسية في الجزائر في حالة التصديق على المعاهدة. وخاصة الأحكام المقررة في مادتها 6 و7 التي تتضمن التزام الدول الأطراف بمساعدة الضحايا والإصلاح البيئي وتوفير المساعدة الدولية.

وتؤكد الرسالة أنه في المقابل، فإن الدولة الفرنسية لم تشارك في مفاوضات معاهدة حظر الأسلحة النووية التي أقرتها الأمم المتحدة ولا تعتزم الانضمام أو الالتزام بها متحججة بأن الاتفاقية لا تتناسب مع السياق الأمني الدولي الراهن الذي يشهد توترات متزايدة وانتشار أسلحة الدمار الشامل. وشددت على أن فرنسا تستمر في اتباع سياسة الهروب إلى الأمام مع إنكار وتجاهل وعدم تحمل مسؤوليتها حتى الساعة، ما زالت ملفات التفجيرات النووية الفرنسية سرية وغير متوفرة للاطلاع عليها متحججة بأسرار الدفاع والأمن القومي.

ولفتت إلى عدم إحراز تقدم ملموس بين الجزائر وفرنسا فيما يخص تحديد بدقة أماكن دفن النفايات النووية وإيجاد حلول مناسبة لإعادة تأهيل نهائية للمواقع المتضررة وتنفيذ كل الإجراءات الضرورية لحماية السكان المعنيين والبيئة والموارد المائية والحيوانية والنباتية، وكذلك في إشراك الضحايا الجزائريين في عملية حقيقية، مماثلة لتلك التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة في بولينيزيا، للمساعدة في التعرف على ضحايا التجارب النووية وتعويضهم.

وفي ظل كل هذه المعطيات وبمناسبة اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية الموافق لـ29 أغسطس/ آب من كل عام، قالت المنظمات إنه انطلاقا من واجب المسؤولية فإنها تبعث بهذه الرسالة إلى الجزائر وفرنسا والمجتمع الدولي.

رسالة إلى الجزائر

في رسالتها إلى الجزائر، حثت المنظمات على استكمال العملية، التي بدأت في 20 سبتمبر/ أيلول 2017، للمصادقة على معاهدة حظر الأسلحة النووية ويتيح ذلك، من ناحية، تعزيز عدم الانتشار ونزع السلاح النووي، ومن ناحية أخرى، اتخاذ إجراءات لإعادة تأهيل مواقع التجارب السابقة وتقديم المساعدة لضحايا التجارب النووية، وستتيح كذلك طلب المساعدة (التقنية، الإنسانية والمالية، وما إلى ذلك) من الدول الأطراف الأخرى في معاهدة حظر الأسلحة النووية.

كما دعت الدولة الجزائرية إلى استعمال كل طاقتها القانونية والدبلوماسية من أجل مساعدة ضحايا التجارب النووية في استعادة حقوقهم المعنوية والمادية، والسماح لكل شخص طالب للتعويضات أو ذويه بالاطلاع أو الحصول من الإدارة على نسخة مطابقة للأرشيف الخاص بالتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية من سنة 1960 إلى 1966.

وأكدت أن على الدولة الجزائرية تحسين الاتصالات حول الوصول المحظور إلى هذه المناطق باستخدام مقاييس واضحة: تعزيز الأسوار، وتثبيت عدد من لوحات المعلومات في المواقع، وعرض المعلومات في قاعات المدينة والمرافق الصحية في المناطق المتضررة.

وأخيرا اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز حرية تكوين الجمعيات بتقديم التسهيلات اللازمة لتأسيس الجمعيات ذات الطابع الحقوقي والبيئي وضمان حق المجتمع المدني في الحصول على المعلومات من أجل المساهمة في الاهتمام الوطني والدولي بكارثة التجارب النووية الفرنسية في الجزائر.

رسالة إلى فرنسا

أما بالنسبة لفرنسا، فقد دعتها المنظمات إلى رفع السرية عن الملفات المتعلقة بالتفجيرات والتجارب النووية في الجزائر للاطلاع عليها من طرف المنظمات الدولية التي تشرف على المراقبة، وعدم التحجج بأسرار الدفاع والأمن القومي، وتقديم القائمة الكاملة للأماكن التي دفنت فيها النفايات إلى السلطات الجزائرية، وتحديد مواقعها، ووصف المواد المدفونة، ونشر البيانات المتعلقة بالمناطق الملوثة.

كما قالت إنه على الدولة الفرنسية تقديم المخططات الخاصة بالمنشآت تحت الأرض التابعة لهضبة رقان العسكرية إلى السلطات الجزائرية، وكذلك المخططات الخاصة بمختلف الأماكن في “إن إكر”. وتنظيف هذه المناطق مع السلطات الجزائرية.

وشددت على ضرورة تسهيل الدولة الفرنسية رفع دعاوى التعويض وتسريع عملية التعويض للضحايا الجزائريين، ولا سيما الوصول إلى المحفوظات الطبية التي تحتفظ بها دائرة المحفوظات الطبية في المستشفى العسكري.

وأنه على الدولة الفرنسية التوقيع على معاهدة حظر الأسلحة النووية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها حتى تثبت حسن النية في معالجة ملف كارثة تجاربها النووية في الجزائر والمدن والقرى القريبة من “رقان” و”إن إكر”.

رسالة إلى المجتمع الدولي

ودعت الرسالة المجتمع الدولي، وخاصة وكيل الأمين العام والممثل السامي لشؤون نزع السلاح في الأمم المتحدة للضغط على فرنسا لأجل تقديم خرائط تفجيراتها النووية في الصحراء الجزائرية وأماكن دفن النفايات النووية بالتفصيل ومساعدة الجزائر تقنيا ولوجستيا.

كما قالت إنه على المجتمع الدولي مساعدة الجزائر في معالجة النتائج الإنسانية المترتبة على استخدام الأسلحة النووية الفرنسية وتجريبها على أراضيها، والضغط من أجل الوصول إلى اتفاق بين الجانبين الجزائر- فرنسا بشأن إرث التجارب النووية في الصحراء الجزائرية.

والمنظمات الموقعة للرسالة هي: شعاع لحقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لضحايا التفجيرات النووية، والأطباء الدوليون لمنع الحرب النووية، ومبادرات نزع السلاح النووي، ومعهد تعليم السلام والتواصل الفني، ومركز روكي ماونتن للسلام والعدالة، ومكتب السلام الدولي، والرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية.