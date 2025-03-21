80 ألف مصلّ في الأقصى رغم التنكيل وقيود الاحتلال

قلنديا – «القدس العربي»: في كل يوم جمعة خلال شهر رمضان، يتحول حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، إلى محطة معاناة يومية للفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية، خاصة أولئك الذين يطمحون للوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة. ورغم أجواء الشهر الفضيل وما يحمله من روحانية، تواجه آلاف العائلات قيوداً مشددة تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مرور المصلين، في مشهد يعكس سياسة تقييد حرية العبادة للفلسطينيين، وجلها ضمن سياسة العقاب الجماعي الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين.

ومنذ ساعات الفجر الأولى، يصطف الرجال والنساء والأطفال في طوابير طويلة أمام حاجز قلنديا، على أمل اجتيازه والوصول إلى المسجد الأقصى. مشاهد تتكرر كل عام، حيث يُمنع المئات من عبور الحاجز تحت ذرائع «الأمن والتصريح»، رغم استيفائهم الشروط التي تفرضها قوات الاحتلال للدخول إلى مدينة القدس، بمعنى أنه على الفلسطيني أن يجتاز شروط محتله ليزور أقصاه ويصلي فيها !

«القدس العربي» التقت على حاجز قلنديا، محمد مصطفى الكرم (55 عامًا)، من سلفيت، وقد عبّر عن إحباطه الشديد بعد أن منعته قوات الاحتلال من دخول القدس لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، رغم حصوله على تصريح رسمي.

ويقول الكرم: «قدمتُ التصريح للجنود على حاجز قلنديا، لكن مجندة قامت بمناداة أحد الجنود، وبعدها منعوني من الدخول واعتدوا عليّ، وقالوا لي: «ما في عنا تصاريح» هذا رغم استيفائي لجميع الإجراءات.

وأضاف الكرم برسالة مليئة بالأمل: «رسالتي أن الله يفرّجها على الجميع، وإن شاء الله الجميع يستطيع دخول القدس. هذه أرضنا وحقنا أن ندخلها متى نشاء، ولن نتخلى عن هذا الحق أبدًا».

ووسط إجراءات تعسفية وتضييق مستمر، تفرض قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال شهر رمضان إجراءات مشددة على مداخل مدينة القدس، ولا سيما عبر حاجز قلنديا، إذ تُحدد الفئات العمرية المسموح لها بالدخول.

فبينما يُسمح للنساء فوق الـ 50 عاماً والرجال فوق الـ 55 عامًا بالعبور دون تصريح، يُمنع الشباب من الوصول إلا بتصريح أمني خاص، وهو ما يُقصي شريحة واسعة من المصلين ويمنعهم من الدخول إلى مدينة القدس .

وفي مشهد يختزل المعاناة، يروي محمد إبراهيم (63 عامًا) من طوباس تجربته قائلاً لـ»القدس العربي»: «خرجتُ من منزلي في وادي الفارعة عند الساعة الخامسة صباحًا متجهًا إلى معبر قلنديا، على أمل الوصول إلى المسجد الأقصى وأداء صلاة الجمعة، ولكنني تفاجأت بأنهم منعوني من العبور بحجة أنني كبير في السن، رغم أنني أحمل تصريحاً يسمح لي بالدخول، حاولتُ مرة أخرى رغم الازدحام الشديد والأمطار الغزيرة، لكن الجنود دفعوني وأمروني بالعودة إلى المنزل ومنعوني من الصلاة في الأقصى».ويضيف «شعور مؤلم لا أستطيع وصفه. خرجتُ من طوباس في وقت مبكر من أجل الصلاة في المسجد الأقصى، لكنهم منعوني، ورغم المطر والازدحام، كنت مصممًا على الدخول. حبنا للأقصى عقائدي ولن نتنازل عنه مهما فعل الاحتلال.”

ورغم المناشدات المحلية والدولية بضرورة تسهيل وصول الفلسطينيين إلى القدس خلال شهر رمضان، تُصر قوات الاحتلال على تعقيد إجراءات الدخول، ففي مشهد ميداني، يفرض الجنود تفتيشًا دقيقًا وشبه عسكري على المارة، ما يؤدي إلى تكدّس المئات في مساحة ضيقة وسط درجات حرارة باردة وساعات طويلة من الصيام.

وتأتي هذه السياسات ضمن خطة ممنهجة لتقييد حرية الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية. فإجراءات الاحتلال على الحواجز ليست أمنية كما يدعي، بل تهدف إلى تكريس سيادة إسرائيلية على القدس ومنع أي وجود فلسطيني في المسجد الأقصى.

وخلال شهر رمضان المبارك لعام 2025، زادت قوات الاحتلال من إجراءاتها على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس.

ففي 7 آذار/ مارس 2025، فرضت قوات الاحتلال قيودًا مشددة على دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى القدس لأداء صلاة الجمعة، وعززت قواتها على الحواجز المؤدية إلى المدينة، ودققت في هويات المصلين، ورفضت دخول بعضهم بحجة عدم الحصول على تصاريح خاصة.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت الفترة الأخيرة اعتقالات واعتداءات متكررة على المصلين، ففي 18 كانون الثاني/ يناير الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا فلسطينيًا عند حاجز قلنديا بعد إطلاق النار عليه بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، إلى جانب اعتقال الصحافيات من باحات المسجد الأقصى وتقييد عملهن هناك.

وفي حادثة أخرى، اعتدى مستوطنون على مصلين في مسجد “بيت الشيخ” في خربة طانا شرق نابلس، حيث اقتحموا المسجد واعتدوا على المصلين.

ورغم ذلك، أدى نحو 80 ألف مصلٍ صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى.

وشهد المسجد الأقصى توافد آلاف الفلسطينيين منذ ساعات الفجر، استجابةً لنداء الرباط والاعتكاف في هذا الشهر الفضيل.

وقد شكلت الأحوال الجوية الصعبة، من برد قارس وأمطار منذ يوم الخميس، عائقًا إضافيًا أمام وصول عشرات الآلاف من الوافدين.

وفي هذا السياق، توقع الصحافي فراس الدبس أن يشهد المسجد الأقصى في ليلة القدر والجمعة الأخيرة من رمضان أعدادًا أكبر من المصلين رغم التشديدات، معربًا عن أمله أن تكون الظروف في الأيام المقبلة أكثر يسرًا، ما يُمكن مئات الآلاف من الوصول إلى الأقصى وإحياء هذه المناسبات الروحانية العظيمة.