80 جريحا في تصادم حافلتين بحيّ مانهاتن في نيويورك

نيويورك: أدى تصادم حافلتين تقل واحدة منهما سياحا مساء الخميس في حي مانهاتن بنيويورك إلى جرح أكثر من ثمانين شخصا نقل 18 منهم إلى المستشفى لكن إصاباتهم ليست خطيرة، كما ذكرت إدارة الإطفاء.

وقال كيفن مورفي، نائب رئيس إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك، إن الحادث وقع في حوالى الساعة 19,00 (23,00 ت غ) في الجادة الأولى بالقرب من حديقة غرامرسي.

وتظهر في لقطات بثتها الإدارة على تويتر، حافلة سياحية من طابقين مكشوفة وقد اصطدمت بالجزء الخلفي من حافلة أخرى تديرها المدينة.

Over 50 people injured after double-decker tour bus collides with city bus in New York Citypic.twitter.com/eTBeVCqG4Z

— The Spectator Index (@spectatorindex) July 7, 2023