80 جريحا في تصادم حافلتين بحيّ مانهاتن في نيويورك

نيويورك: أدى تصادم حافلتين تقل واحدة منهما سياحا مساء الخميس في حي مانهاتن بنيويورك إلى جرح أكثر من ثمانين شخصا نقل 18 منهم إلى المستشفى لكن إصاباتهم ليست خطيرة، كما ذكرت إدارة الإطفاء.

وقال كيفن مورفي، نائب رئيس إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك، إن الحادث وقع في حوالى الساعة 19,00 (23,00 ت غ) في الجادة الأولى بالقرب من حديقة غرامرسي.

وتظهر في لقطات بثتها الإدارة على تويتر، حافلة سياحية من طابقين مكشوفة وقد اصطدمت بالجزء الخلفي من حافلة أخرى تديرها المدينة.

Over 50 people injured after double-decker tour bus collides with city bus in New York Citypic.twitter.com/eTBeVCqG4Z — The Spectator Index (@spectatorindex) July 7, 2023

وقال بول هوبر، نائب رئيس خدمة الطوارئ الطبية في إدارة الإطفاء، إن “الحافلتين كانتا مكتظتين بالركاب على ما يبدو”. وأضاف: “نقلنا 18 مريضا” إلى المستشفى، موضحا أن أيا من هؤلاء ليس في وضع يهدد حياته.

وتابع أن الطاقم الطبي الميداني عالج 63 آخرين من ركاب الحافلتين.

وأشار إلى أن “عددا كبيرا من الإصابات لا يتجاوز الجروح والكدمات والخدوش والاشتباه ببعض الكسور والجروح في الرأس والعنق أيضا”.

واضطر رجال الإطفاء إلى استخدام حبال وسلالم لإخراج الركاب من الحافلة التي تقل سياحا بسبب تضرر أحد أبوابها، حسب مورفي الذي لم يكشف سبب الحادث.

ولم تعرف على الفور جنسيات الجرحى.

(أ ف ب)