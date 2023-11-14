80 شخصية سياسية تطالب الجنائية الدولية بوقف “الإبادة الإسرائيلية”

مدريد: طالبت 80 شخصية سياسية من 20 دولة، المحكمة الجنائية الدولية بوقف “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

جاء ذلك في رسالة بعثتها الشخصيات التي تنتمي إلى 20 دولة أوروبية وبأمريكا اللاتينية، للنائب العام للجنائية الدولية أحمد خان.

كما طالبت الشخصيات السياسية بمقاضاة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمسؤولين الآخرين في حكومته.

ومن بين الشخصيات التي طالبت الجنائية الدولية، جيريمي كوربين، النائب البريطاني أحد الزعماء التاريخيين لحزب العمال، والأمين العام لحزب العمال البلجيكي بيتر ميرتنز.

ومنذ 39 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا فتاكة على غزة، دمر خلالها أحياء فوق رؤوس ساكنيها، مخلفا 11 ألفا و240 شهيدا فلسطينيا، بينهم 4 آلاف و630 طفلا، و3 آلاف و130 امرأة، فضلا عن 29 ألف مصاب، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الاثنين.

(وكالات)