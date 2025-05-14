80 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ الفجر- (فيديو)

غزة: أعلن الدفاع المدني في غزة الأربعاء استشهاد 80 شخصا منذ الفجر في غارات إسرائيلية على القطاع المحاصر منذ الثاني من آذار/مارس.
وقال محمد المغير مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني “وصل عدد الشهداء إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة مُنذ فجر اليوم (الأربعاء) إلى هذه اللحظة إلى 80 شهيداً بينهم 59 في شمال القطاع”.
#عاجل قصف مدفعي إسرائيلي عنيف يستهدف منازل المواطنين وخيام النازحين في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
ومن برلين، قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عقب لقائه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الأربعاء، “في ما يتعلق بغزة، أكرر دعوتي للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والوقف الفوري للأعمال العدائية، ما يتيح إطلاق مسار لا رجعة فيه نحو حل الدولتين”.
ودعا ميرتس لتفادي “مجاعة” في غزة. وفي حين أكد وقوف برلين إلى جانب إسرائيل، قال “نتوقع بذل جهود لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لسكان غزة الذين نشهد معاناتهم، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن”.
وتمنع إسرائيل دخول المساعدات الى القطاع المدمّر منذ مطلع آذار/مارس، وهي استأنفت في 18 من ذاك الشهر ضرباتها بعد هدنة هشة استمرت شهرين.
ومساء الأربعاء، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذار إخلاء “فوري” لسكان في منطقة حي الرمال الجنوبي في مدينة غزة، مؤكدا أنه “سيهاجم… المنطقة بقوة شديدة”.
إخلاء المرضى بقرار منهم ولحد اللحظة المجمع يعمل
يغادرالمرضى وذويهم في مشفى الشفاء في حالة من الذعر
بعد إخطارا ب “إخلاء”
يهدد حي الرمال. ويشمل التحذير الجامعة الإسلامية، ومدرسة مصطفى حافظ، ومدرسة الكرمل، ومجمع مدارس الفرقان، ومستشفى الشفاء نفسه، والمجمع المدرسي في مخيم الشاطئ
وأسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عن استشهاد 52928 فلسطينيا، بينهم 2799 استشهدوا منذ استئناف إسرائيل ضرباتها وعملياتها العسكرية اعتبارا من 18 آذار/مارس.
