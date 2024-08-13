800 إصابة أسبوعياً… فيروس «الكبد الوبائي» ينهش أجساد أطفال غزة

غزة ـ «القدس العربي»: يشعر حسام الشعراوي، النازح إلى خيمة في منطقة مواصي خان يونس، بالقلق على حياة ابنه محمد الذي أصيب بمرض التهاب الكبد الوبائي من نوع «A» خلال رحلات النزوح المتكررة بين مدينتي خان يونس ورفح، حيث تغيب النظافة الشخصية عن المخيمات المكتظة بأعداد كبيرة من النازحين، ما يجعلها بيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة.

ويُرجع المدرس الفلسطيني إصابة ابنه وغيره من الأطفال النازحين بالتهاب الكبد الوبائي إلى إصرار الاحتلال على تهجير السكان بين مناطق قطاع غزة، وقلة النظافة، وارتفاع أسعار المنظفات، بالإضافة إلى موجة الحر الشديدة التي يعيشها سكان غزة داخل الخيام، وعدم توفر المياه النظيفة.

وحسب وزارة الصحة في غزة، هناك 100 ألف إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في القطاع، بينما لم يتجاوز عدد الحالات قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 85 حالة. وهذه التصريحات تأتي بعد تسجيل «الأونروا»40 ألف إصابة بهذه المرض في مراكزها الصحية.

ووفقاً لبيانات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، يُبلّغ أسبوعياً عن 800 إلى ألف حالة جديدة في الملاجئ التابعة لها في مختلف أنحاء غزة.

ويؤكد الطفل محمد الشعراوي، إصابة أكثر من طفل في المخيم الذي يقطن فيه في منطقة المواصي بـ«هذا المرض اللعين». ويضيف لـ «القدس العربي»: «هذا المرض منتشر بشكل كبير بيننا، بسبب الحياة غير الآدمية التي نعيشها في الخيام، التي تحيطها القمامة ومياه الصرف الصحي والنفايات من كل جانب».

ويشير الطفل البالغ من العمر 10 أعوام، الى أنه وغيره من الأطفال في المخيم كانوا يلعبون بالقرب من أكوام القمامة ومياه الصرف، ويعبثون في أدوات وأشياء خاصة بغيرهم من النازحين: «لم أكن أدري أن ذلك سيصيبني بالتهاب الكبد الوبائي. أنا مجرد طفل لا أفهم طبيعة الأمراض، وأحتاج إلى بيئة آمنة وصحية للعب».

وجددت منظمة «اليونيسيف» إدانتها لما تسببت به غارات الاحتلال على غزة، حيث يعاني سكان القطاع من نقص حادٍ في المياه وتداعيات تدمير شبكات الصرف الصحي، كون كل تلك العوامل تزيد من خطر انتشار الأمراض فضلاعن الاكتظاظ وتعطل الخدمات الطبية وتعثر النظام الصحي.

ويتحدث الدكتور جمال حجازي، استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي في مستشفى ناصر، عن خطر دفع نحو مليوني غزي للنزوح إلى منطقة ضيقة جداً بين مواصي خان يونس ودير البلح، لا تتعدى مساحتها بضعة أمتار، موضحاً: «هذه بيئة خصبة للأمراض وليس فقط التهاب الكبد الوبائي».

ويعزو انتشار الأمراض والأوبئة، وعلى رأسها التهاب الكبد الوبائي بين النازحين في المخيمات، إلى قلة المياه الصالحة للشرب، والاضطرار إلى تناول المياه غير المعالجة، بالإضافة إلى قلة مواد التنظيف بشكل كبير، مؤكدًا أن كل هذه العوامل تزيد من خطر انتشار العدوى بين النازحين.

ويشير الطبيب الفلسطيني خلال حديثه لـ «القدس العربي» إلى صعوبة احتواء العدوى بين النازحين في ظل نقص الأدوية والكوادر الطبية واستهداف المستشفيات وشُح أدوات التنظيف: «الاحتلال يصر على عرقلة دخول المساعدات الإغاثية والأدوية والوقود إلى قطاع غزة. ويستهدف المستشفيات. هذا يضعنا تحت ضغط كبير من المرضى ناهيك عن جرحى الحرب».

يأتي ذلك في وقت بلغت فيه نسبة المستشفيات الخارجة عن الخدمة في القطاع 80٪، وما تبقى منها يعمل جزئيًا، بسبب تواصل الغارات الإسرائيلية، ونقص الكوادر الطبية بفعل النزوح القسري.

واقع قاسٍ دفع منظمة «الصحة العالمية» لتجدد دعوتها إلى وقف إطلاق النار، وفتح الطرقات، وتوفير وصول آمن للتطعيمات اللازمة بهدف توزيعها في كل مناطق القطاع.

لكن المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية، أكد استمرار المعوقات أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما فيها الأعمال العدائية، والذخائر غير المتفجرة والهجمات على قوافل المساعدة وإغلاق المعابر، والقيود التي يفرضها الاحتلال على دخول الإمدادات الإنسانية.

اختفاء الأدوية

تروي الطفلة أمل عوض الله معاناتها مع مرض التهاب الكبد الوبائي، الذي جعلها طريحة الفراش في مستشفى ناصر الطبي، بعدما داهمها للمرة الثانية بشكل أقوى من المرة الأولى.

تقول لـ «القدس العربي»: «شفيت من المرض وأصبت به مرة أخرى، ولكنني هذه المرة أشعر بدوار في رأسي ومغص شديد يكاد يقطع أحشائي، بالإضافة إلى قيء مستمر دون توقف على مدار اليوم».

ويشكو فؤاد عوض الله، والد أمل خلال حديثه لـ «القدس العربي» من صعوبة الحصول على الأدوية، فبعدما أخبره الأطباء بضرورة إحضار الدواء، اضطر إلى السفر إلى دير البلح للبحث عن الدواء، كونه لم يجد العلاج في خان يونس، مؤكدًا عدم توافر الأدوية في المستشفيات بعد أقل من شهر على بدء حرب السابع من أكتوبر.

وتعتبر دعاء القاضي، والدة أمل، أن حال ابنتها المصابة لا يختلف كثيرًا عن حال غالبية أطفال غزة، الذين يعانون من انتشار الأمراض والأوبئة في مخيمات النزوح خاصة.

تقول ويعتصر قلبها الألم: «مع عدم وجود تغذية سليمة وسط الحرب وعدم توافر السلع والمواد الغذائية واعتمادهم على المعلبات فقط دون فائدة وأغلبها ملوث، بالإضافة إلى عدم وجود خضراوات وفاكهة مغذية، وفي حالة توافرها تكون بأسعار مرتفعة لا يستطيع أحد شراءها».

وتوضح الأم الفلسطينية خلال حديثها لـ «القدس العربي» أن العدوى تنتشر بشكل كبير؛ لأن إصابة طفل واحد في الخيمة تتسبب في إصابة جميع الأخوة والمقيمين معه في الخيمة، ولا توجد أماكن لعزل الأطفال المريضة عن إخوتهم.

وهي الشكوى نفسهال انتصار الهواش، والدة الطفل أسامة الهواش، 12 عامًا، الذي يعاني الأعراض الشديدة لالتهاب الكبد الوبائي: «ابني عانى لمدة 10 أيام متواصلة من وجع في البطن وقيء مستمر، وتواصلت أعراض المرض مدة 20 يومًا دون توقف، بسبب عدم توافر حبوب العلاج، بالإضافة إلى ضعف المناعة لدى الأطفال بسبب سوء التغذية»

وتشدد خلال حديثها لـ «القدس العربي» على أن أطعمة المعلبات المتوفرة للنازحين في جنوب ووسط قطاع غزة، لا تزيد ابنها إلا مرضًا على مرضه: «الأطباء نصحوني بإعطاء ابني الفواكه، لتزيد من مناعته، لكن منين أجيبها؟ أسعار الفاكهة مرتفعة بشكل كبير جدًا. سعر عنقود العنب الواحد يصل إلى 15 شيكل وهو لا يكفي طفلا، بعدما كان ثمنه لا يتخطى اثني شيكل قبل الحرب».

الوقاية خير من العلاج

ويلفت الطبيب جمال حجازي إلى «اختفاء أدوات التعقيم والمواد المطهرة تقريباً في كل أنحاء قطاع غزة، وهو أمر يساعد مع الزحام الشديد في المخيمات على انتشار الأمراض المعدية.

وأوضح أن الأرقام الرسمية تشير إلى إصابة عشرات الألوف بالتهاب الكبد الوبائي، لكن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك: «أكاد أجزم أن قطاع غزة سجل أعلى معدلات انتشار لهذا الفيروس على مستوى العالم في الفترة الأخيرة».

ويحذر استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي من كارثة بيئية وصحية في حال تفشي الحالات المتأخرة من فيروس التهاب الكبد الوبائي نوع A، قد تنتهي تلك الحالات بفشل في خلايا الكبد، وهذا يعني أن الطفل دخل في حالة التهاب الكبد الصاعق، وغالبًا هذه الحالات تتسبب بالسبات الكبدي ومن ثم الوفاة»

ويؤكد أنهم في المستشفى دائماً ما يعملون على إرشاد النازحين إلى طرق الوقاية من التهاب الكبد الوبائي: «درهم وقاية خير من قنطار علاج، لذا ننصح جميع النازحين بعدم مشاركة أدوات الأكل والشرب وأدوات النظافة الشخصية كالأطباق والملاعق وأمواس الحلاقة وفرش الأسنان» مشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة الحرص على النظافة الشخصية كغسل اليدين قبل الأكل وبعده أو بعد لمس أي شيء مجهول المصدر، والوسيلة في ذلك هو الصابون وهو «متوافر إلى حد ما في القطاع».

ومن بين سبل الوقاية، يتحدث الطبيب الفلسطيني عن أهمية العمل على تقوية المناعة الذاتية للأشخاص من خلال الحرص على تناول الأطعمة المغذية مثل اللحوم والخضراوات والفواكه باستثناء الحالات المتأخرة جدًا، التي يتم التعامل معها في المستشفى عن طريق «الغلوكوز المغذي» مشيراً إلى أن «الأطعمة السكرية مثل المربى والعسل تعملان على إراحة الكبد نوعاً ما، بحيث تمنحه الفرصة للتجدد والتعافي».