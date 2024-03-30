82 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة- (فيديوهات)

غزة: ارتفعت، السبت، حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة إلى “32 ألفا و705 شهداء، و75 ألفا و190 مصابا” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، والصادر بالتزامن مع مرور 176 يوما على الحرب.

وأفاد التقرير بأن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 82 شهيدا و98 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وأوضح أن “حصيلة العدوان ارتفعت إلى 32 ألفا و705 شهداء، و75 ألفا و190 مصابا”.

بس بدي أقلك شغلة وحدة يا عمو💔#GazaGenocide‌ pic.twitter.com/76m89bUWsx — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) March 30, 2024

وفي السياق، أشار التقرير إلى أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وإلى جانب الخسائر البشرية، ومعظمها من الأطفال والنساء، تسببت الحرب الإسرائيلية في دمار هائل بالبنى التحتية وكارثة إنسانية، بالإضافة إلى مجاعة مستمرة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

قصة الطفلة سجى من شمال غزة يرويها والدها.. حرقت "إسرائيل" سجى كما فعلت بآلاف الأطفال غيرها. #غزة pic.twitter.com/XzxqOwEXiH — Yasser (@Yasser_Gaza) March 29, 2024

ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” تواصل إسرائيل حربها على القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون أوضاعا كارثية.

حلا نصار طفلة فلسطينية فقدت والدتها خلال العدوان على غزة و تعتني بشقيقها الصغير # pic.twitter.com/gTZASxq5Fp — عبدالله الاسطل (@Abomalekalasta2) March 29, 2024

(الأناضول)