سياسة | عربي | فلسطين

82 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة- (فيديوهات)

30 - مارس - 2024

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غزة: ارتفعت، السبت، حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة إلى “32 ألفا و705 شهداء، و75 ألفا و190 مصابا” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، والصادر بالتزامن مع مرور 176 يوما على الحرب.

وأفاد التقرير بأن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 82 شهيدا و98 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وأوضح أن “حصيلة العدوان ارتفعت إلى 32 ألفا و705 شهداء، و75 ألفا و190 مصابا”.

وفي السياق، أشار التقرير إلى أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وإلى جانب الخسائر البشرية، ومعظمها من الأطفال والنساء، تسببت الحرب الإسرائيلية في دمار هائل بالبنى التحتية وكارثة إنسانية، بالإضافة إلى مجاعة مستمرة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” تواصل إسرائيل حربها على القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون أوضاعا كارثية.

(الأناضول)

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  1. يقول مراقب:
    مارس 30, 2024 الساعة 11:41 ص

    كلا الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني سيخرج خاسراً، وعلينا أن يحققوا مبتغاهم في الفتل والتدمير. وحشية الإنسان يتفوق على الضمير الإنساني.

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