8300 موظف في قطاع التكنولوجيا غادروا إسرائيل منذ أكتوبر 2023

القدس: كشفت معطيات رسمية إسرائيلية النقاب، الأربعاء، عن أن 8300 موظف في قطاع التكنولوجيا غادروا إسرائيل بعد بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت هيئة الابتكار الإسرائيلية في تقرير: “بين أكتوبر 2023 ويوليو/ تموز 2024، غادر إسرائيل ما يقارب 8300 عامل في قطاع التكنولوجيا الفائقة لمدة عام أو أكثر، أي ما يُقارب 2.1 في المئة من القوى العاملة في هذا القطاع”.

ويظهر التقرير أن “عدد العاملين في قطاع التكنولوجيا الفائقة قد ظل ثابتا منذ عام 2022، وفي عام 2024، انخفض عددهم بنحو 5000 عامل، وذلك لأول مرة منذ عقد على الأقل”.

وقال درور بن، الرئيس التنفيذي لهيئة الابتكار، وفق ذات التقرير: “يؤكد تقرير التوظيف في قطاع التكنولوجيا المتقدمة ضرورة مواصلة الاستثمار المركز في هذا القطاع الذي يعد المحرك الرئيس لنمو الاقتصاد الإسرائيلي”.

وأضاف: “في ظل التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية الراهنة، تشير البيانات إلى تحديات تتطلب اهتماما فوريا، وهي: ركود التوظيف، وتغير في مزيج الوظائف، وزيادة في حجم الانتقال”.

وتابع: “لضمان مستقبل قطاع التكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلي، لا بد من تضافر جهود الحكومة والقطاع – الاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين المهارات، وإعادة الموظفين الذين غادروا إسرائيل، وتوسيع الأنشطة التجارية هنا في إسرائيل”.

وأوضح أن عدد العاملين في قطاع التكنولوجيا العالية بلغ في عام 2024 حوالي 391 ألفا، بانخفاض قدره 1.2 في المئة، أي حوالي 5000 موظف، مقارنة بالعام الذي سبقه.

وأضاف: “هذا مؤشر واضح على تراجع اتجاه النمو الذي اتسمت به صناعة التكنولوجيا العالية الإسرائيلية خلال العقد الماضي”.

وقدر التقرير أنه “منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر 2023 وحتى يوليو 2024، غادر حوالي 8300 موظف في قطاع التكنولوجيا العالية إسرائيل لمدة عام أو أكثر”.

وقال: “يمكن، بل ينبغي، النظر في اتخاذ تدابير سياسية لإعادة هؤلاء الموظفين إلى إسرائيل”.

ويظهر التقرير أن “أكثر من نصف القوى العاملة في شركات التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية موجودة حاليا خارج إسرائيل”.

وأشار إلى أن “شركات التكنولوجيا العالية الإسرائيلية توظف حاليا حوالي 440 ألف شخص في الخارج، مقارنة بحوالي 400 ألف شخص في إسرائيل”.

وأضاف التقرير: “يتطلب عمل شركات التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية في الأسواق العالمية حضورا مكثفا في هذه الأسواق”.

وكانت تقارير إسرائيلية عديدة أشارت إلى مغادرة آلاف الإسرائيليين منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023.

(الأناضول)