840 فنانا يحيون السهرات الرمضانية في مختلف ولايات الجزائر

الجزائر – «القدس العربي»: كشف القائمون على الديوان الوطني للثقافة والإعلام في الجزائر أن ما يزيد عن 840 فنانا، في مختلف التخصصات، سينشطون 62 سهرة فنية عبر أربع ولايات، على غرار العاصمة، قسنطينة، وهران، بجاية وبومرداس، حيث ستنظم السهرات في العاصمة على مستوى قاعة الأطلس، التي سينطلق فيها البرنامج في خامس أيام الشهر بحفل فني عاصمي تحييه كل من المطربة نعيمة دزيرية، محمود حاج علي ونور الدين دزيري بحضور الممثل حميد عاشوري الذي سيقدم وصلات فكاهية.

وتشمل السهرات برامج خاصة استثنائية في الشهر الكريم، كونه يجمع بين ألوان الموسيقى الأصيلة التي تجسد روح التراث الجزائري العريق، من المالوف والأندلسي إلى الشعبي، مروراً إلى فنون الإنشاد والمديح الديني، بمشاركة نخبة من الأسماء الفنية الرائدة والمواهب الشابة التي برزت في المحافل الوطنية والدولية وحصدت أرفع الجوائز.

ويأتي البرنامج الثقافي والفني هذه السنة تحت شعار «ليالي رمضان أصالة وتراث»، في مسعى لتقديم مزيج يجمع بين أصالة التراث الموسيقي وإبداعات الشباب المعاصرة، حيث سيتم استضافة كوكبة من الفنانين المخضرمين والمواهب الواعدة التي أثرت الساحة الفنية بإنجازاتها البارزة، كما يتضمن البرنامج عروضاً مسرحية هادفة، فقرات فكاهية متنوعة، وقراءات شعرية تلامس روح الشهر الكريم.

سيعرض البرنامج طيلة أيام الشهر الفضيل، ليكون محطة فنية وثقافية مميزة تجذب عشاق الفن الأصيل، من محبي المالوف والأندلسي إلى عراقة الموسيقى الشعبية، وصولاً إلى الألوان الفنية الأخرى، التي تتناغم مع روحانية رمضان.

أما قاعة العروض الكبرى أحمد باي في قسنطينة، فسينطلق فيها البرنامج في رابع سهرات الشهر الفضيل بعرض مسرحي بعنوان «مشروع» لجمعية الأصالة للفنون، بالإضافة إلى برمجة عروض مسرحية أخرى، منها مسرحية «مشروع 0» للمخرج صدام صحراوي، كما ستستضيف قاعة احمد باي طيلة شهر رمضان أسماء فنية بارزة في مختلف الطبوع، على غرار رياض خلفة، شريف براشي، توفيق تواتي، سليم فرقاني، كمال بودة، زين الدين بوشعالة، بهجة رحال، عدلان فرقاني، عباس ريغي، احمد عوابدية، فرقة تيكوباوين، وفرقة أولاد شبل.

وخصص برنامج ثري للفن الأندلسي على مستوى قاعة «المغرب» في ولاية وهران، انطلاقا من السابع من الشهر، تحييه كل من جمعية رحيق الأندلس، فرقة نسيم الأفراح، فرقة نسيم الأندلس، وجمعية النهضة، بالإضافة إلى حفل فني منوع تحييه فرقة فقيرات وهران بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وحفل آخر للإنشاد والمديح الديني بمناسبة ليلة القدر.

أما قاعة 8 مايو/آيار 1945 في ولاية بجاية، فسينطلق فيها البرنامج مع أول أيام شهر رمضان تحت شعار «رمضان دون مخاطر»، بالتنسيق مع المؤسسة العمومية الاستشفائية خراطة وجمعية رعاية اليتيم، على أن تستقبل القاعة انطلاقا من سادس أيام رمضان حفلات فنية يحييها كل من الفنانين «أقاو»، رمزي اوشن، وليد عيد، ندى، شاهيناز هلال، فريد بريك، وشماس مبروك، بالإضافة إلى برمجة سلسلة من العروض المسرحية منها مونولوج «حاير في دزاير»، يؤديها الممثل جمال زيرق، و»مقهى النساء» لتعاونية أفكار وفنون، ليختتم البرنامج بحفل فني للإنشاد والمديح وتكريم حفظة القرآن الكريم، تزامنا مع ليلة القدر.

وسيكون جمهور ولاية بومرداس، خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 22 الشهر، على موعد مع برنامج ثري، يجمع بين الفكاهة والموسيقى، بالإضافة إلى سهرات للإنشاد والمديح.