ارتفاع عدد قتلى تحطّم طائرة في كوريا الجنوبية إلى179- (فيديو)

أعمال الإنقاذ متواصلة في موقع تحطم طائرة في مطار موان الدولي، كوريا الجنوبية، 29 ديسمبر 2024. رويترز

سيول: قالت إدارة الإطفاء الوطنية في كوريا الجنوبية إن 179 شخصاً على الأقل قُتلوا عندما هبطت طائرة ركاب دون عجلات وانحرفت عن المدرج وانفجرت بعد ارتطامها بجدار في مطار موان الدولي، اليوم الأحد.

وأظهر مقطع فيديو مأساوي الطائرة وهي تنزلق على المدرج قبل أن تنفجر وتستحيل كرة لهب.

A Jeju Airlines plane carrying 175 passengers and 6 crew crashed in South Korea killing at least 23. Local fire departments suspect the crash was caused by a landing gear malfunction following a bird strike. Prayers to those affected. 🙏@zerohedge

pic.twitter.com/nGgqrhzjFW — Hedgie (@VictoryDaily1) December 29, 2024

والطائرة المنكوبة، وهي من طراز بوينغ 737-8AS، تملكها شركة “جيجو” للطيران وكانت آتية من بانكوك.

وقدّمت شركة “جيجو” الكورية الجنوبية للطيران المنخفض التكلفة “اعتذارها الصادق”، وتعهّدت بذل كلّ ما بوسعها للمساعدة إثر تحطّم طائرة الركاب التابعة لها.

وقالت الشركة: “نحن في شركة طيران جيجو سنبذل كلّ ما في وسعنا للاستجابة لهذا الحادث. نقدّم اعتذارنا الصادق عن تسبّبنا بقلق”.

(أ ف ب)