سياسة | دولي

ارتفاع عدد قتلى تحطّم طائرة في كوريا الجنوبية إلى179- (فيديو)

29 - ديسمبر - 2024

أعمال الإنقاذ متواصلة في موقع تحطم طائرة في مطار موان الدولي، كوريا الجنوبية، 29 ديسمبر 2024. رويترز

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سيول: قالت إدارة الإطفاء الوطنية في كوريا الجنوبية إن 179 شخصاً على الأقل قُتلوا عندما هبطت طائرة ركاب دون عجلات وانحرفت عن المدرج وانفجرت بعد ارتطامها بجدار في مطار موان الدولي، اليوم الأحد.

وأظهر مقطع فيديو مأساوي الطائرة وهي تنزلق على المدرج قبل أن تنفجر وتستحيل كرة لهب.

والطائرة المنكوبة، وهي من طراز بوينغ 737-8AS، تملكها شركة “جيجو” للطيران وكانت آتية من بانكوك.

وقدّمت شركة “جيجو” الكورية الجنوبية للطيران المنخفض التكلفة “اعتذارها الصادق”، وتعهّدت بذل كلّ ما بوسعها للمساعدة إثر تحطّم طائرة الركاب التابعة لها.

وقالت الشركة: “نحن في شركة طيران جيجو سنبذل كلّ ما في وسعنا للاستجابة لهذا الحادث. نقدّم اعتذارنا الصادق عن تسبّبنا بقلق”.

(أ ف ب)

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  1. يقول الدكتور جمال البدري:
    ديسمبر 29, 2024 الساعة 4:52 ص

    سبحان الله الحيّ القيّوم…ظنّ الظنانون أنّ آيات الله بعيدة عن النّاس؛ لأنّ القرآن بحسبانهم قد نزّله الله قبل قرون؛ فهو
    لا يلامس عندهم حياتهم الغداة بل اليوم وغدًا كالأمس.اقرأوا قول الله الجامع لوسائل المواصلات التي ستكون فكانت:
    { ألم ترَ أنّ الله سخّر لكم ما في الأرض والفُلك تجري في البحر بأمره؛ ويُمسك السّماء أنْ تقع على الأرض إلا بإذنه؛ إنّ الله
    بالنّاس لرؤوف رحيم }(الحجّ 65).وقد جاءت في سورة الحجّ ؛ لأنّ فيها مقاصد القصد والسفرإلى بيت الله الحرام.فهي
    ثلاث وسائل: { ما في الأرض } كالسيّارات…{ والفُلك تجري في البحر}؛ والطائرات وهي السّماء؛ لذلك سبحانه { يُمسك السّماء أنْ تقع على الأرض إلا بإذنه }.فالسّماء في اللغة هي كلّ ما علاك من شيء فيكون فوقك؛ من ثابت أو متحرّك.
    وسمّى الله الطائرات السّماء جريًا على لغة العرب؛ قبل أنْ يتوصّل البشر إلى صناعة وسائل الطيران من حديد وخشب.
    حقًا وصدقًأ وأبدًا: { إنّ الله بالنّاس لرؤوف رحيم }.

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    1. يقول بدر الدين المغربي:
      ديسمبر 29, 2024 الساعة 10:23 ص

      شكرا الأخ جمال،تعليق جميل وبديع،لأول مرة أسمع هذا التفسير،جزاك الله خيرا ونورك،والرحمة والمغفرة لكل من مات مظلوما

  2. يقول كريم:
    ديسمبر 29, 2024 الساعة 7:36 ص

    التحقيقات الأولية بخصوص الطائرة الكورية الجنوبية التي تحطمت بمطار موان الدولي، تشير إلى أن “اصطدام الطيور” هو السبب المحتمل لخلل في عجلات الهبوط، ويحدث هذا عندما تصطدم الطائرة بسرب من الطيور أو عندما تدخل الطيور إلى المحرك.

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  3. يقول أحمد الساعدي:
    ديسمبر 29, 2024 الساعة 10:24 ص

    شكرا دكتور على هذا التفسير الجديد والرائع لآية..حفظكم الله.

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