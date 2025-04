ارتفاع عدد قتلى تحطّم طائرة في كوريا الجنوبية إلى179- (فيديو)

سيول: قالت إدارة الإطفاء الوطنية في كوريا الجنوبية إن 179 شخصاً على الأقل قُتلوا عندما هبطت طائرة ركاب دون عجلات وانحرفت عن المدرج وانفجرت بعد ارتطامها بجدار في مطار موان الدولي، اليوم الأحد.

وأظهر مقطع فيديو مأساوي الطائرة وهي تنزلق على المدرج قبل أن تنفجر وتستحيل كرة لهب.

A Jeju Airlines plane carrying 175 passengers and 6 crew crashed in South Korea killing at least 23.

Local fire departments suspect the crash was caused by a landing gear malfunction following a bird strike.

