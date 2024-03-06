86 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة- (صور وفيديوهات)

غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى “30 ألفا و717 شهيدا”.

وأفادت في تقريرها الإحصائي لليوم الـ152 من الحرب بـ”ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 30 ألفا و717 شهيدا و72 ألفا و156 إصابة” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأضافت أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 86 شهيدا و113 مصابا، خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وأشارت إلى أن “الاحتلال الإسرائيلي تعمد قتل 348 كادرا صحيا واعتقال 269 آخرين على رأسهم مدراء مستشفيات بخان يونس جنوب قطاع غزة وشمال القطاع”.

وشددت الوزارة على أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم”.

1_'كنت أسمع الكلاب والبسس بتاكل أشــلاء أهلي'… طبيبة من شمال غزة تروي تفاصيل قاسية عن ارتقاء أفراد عائلتها pic.twitter.com/9elfpL2Wu7 — Tufan_Alaqsa طوفان الأقصى (@Tufan_ALaqssa) March 6, 2024

وأمس الثلاثاء، أعلنت الوزارة أن حصيلة ضحايا الحرب المستمرة منذ 5 أشهر بلغت “30 ألفا و631 شهيدا و72 ألفا و43 إصابة”.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة رغم مثولها للمرة الأولى منذ قيامها عام 1948 أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” في حق الفلسطينيين.

وإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب الإسرائيلية في كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل قرابة 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

اللهم كن لهم عونا ونصيرا

أيننا منهم ؟

أيننا من أهل غزة واطفالها؟

أيننا من أطفالنا المشردين في الخيام؟

يا رب تعلم بحالهم ولا نعلم

يا رب تسمع شكواهم ولا نسمع

يا رب قادر على أن تفرج همهم ولا نقدر

يا رب أجب دعاءهم وخفف مصابهم وفرج همهم وأزل حزنهم وثبتهم على ما تحب وترضى ولا تفتنهم pic.twitter.com/d4TXvLzYsH — 🔻هلا ⭕️ HALA 🔻 (@j_hala0000) March 5, 2024

مشاهد للدمار الواسع الذي ألحقه جيش الاحتلال بحي الزيتون شرق مدينة غزة بعد ان قام من الانسحاب منه pic.twitter.com/UpOMATNpLg — وائل مصلح (@Wael227198) March 6, 2024

(الأناضول)