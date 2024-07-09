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8941 طالباً استشهدوا و353 مدرسة وجامعة تعرضت للقصف منذ بداية الحرب الإسرائيلية

منذ ساعة واحدة

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غزة- “القدس العربي”: أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية أن 8941 طالباً استُشهدوا و14894 أصيبوا بجروح، منذ بدء الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة في السابع من أكتوبر. فيما استُشهد في الضفة 101 طالب وأصيب 505 آخرون، إضافة إلى اعتقال 357.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن 497 معلماً وإدارياً استُشهد، وأصيب 3426 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 111 في الضفة.

ولفتت إلى أن 353 مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة للجامعات، و65 تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 139 منها لأضرار بالغة، و93 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 69 مدرسة و5 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

كذلك أشارت إلى أن 620 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء الحرب، في الوقت الذي يعاني فيه معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفاً صحية صعبة

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