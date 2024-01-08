9 آلاف جندي إسرائيلي تلقوا “دعما نفسيا” منذ بداية الحرب

تل أبيب: كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، أن حوالي 9 آلاف من جنوده تلقوا “مساعدة نفسية” منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ولم يعد نحو ربعهم إلى القتال.

جاء ذلك وفق بيان جديد كشف عنه، الفيلق الطبي بالجيش، وفق القناة (12)، وصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وبحسب البيان: “تقدم ما يقرب من 9000 جندي بطلب للحصول على مساعدة نفسية منذ بداية الحرب، ولم يعد ربعهم تقريبًا إلى القتال”.

وفي المجمل “احتاج نحو 13 ألف جندي نظامي واحتياط إلى مرافقة أو علاج طبي على مستوى ما أثناء القتال، وأصيب الآلاف منهم في المعارك” وفق المصادر العبرية.

(الأناضول)