سياسة | دولي

9 آلاف جندي إسرائيلي تلقوا “دعما نفسيا” منذ بداية الحرب

8 - يناير - 2024

حجم الخط
2

تل أبيب: كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، أن حوالي 9 آلاف من جنوده تلقوا “مساعدة نفسية” منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ولم يعد نحو ربعهم إلى القتال.

جاء ذلك وفق بيان جديد كشف عنه، الفيلق الطبي بالجيش، وفق القناة (12)، وصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وبحسب البيان: “تقدم ما يقرب من 9000 جندي بطلب للحصول على مساعدة نفسية منذ بداية الحرب، ولم يعد ربعهم تقريبًا إلى القتال”.

وفي المجمل “احتاج نحو 13 ألف جندي نظامي واحتياط إلى مرافقة أو علاج طبي على مستوى ما أثناء القتال، وأصيب الآلاف منهم في المعارك” وفق المصادر العبرية.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 8, 2024 الساعة 6:07 م

    ههه وما خفي أعظم وأدهى لو تعلمون 🔥

    رد
  2. يقول مواطنة لبنانية- فرنسية:
    يناير 8, 2024 الساعة 7:44 م

    متلهم متل بلدهم لُقطاء.

    رد

أخبار ذات صلة

بعد اغتيال العاروري والطويل.. هل حزب الله مخترق استخباراتيا؟
8 - يناير - 2024
هآرتس.. قانون هانيبال باعتراف وشهادتين.. وعائلات القتلى: يجب التحقيق مع الجيش فوراً
8 - يناير - 2024
إعلام عبري: تحقيق مع ضابط إسرائيلي بتهمة ارتكاب “مخالفات جنسية”
5 - يناير - 2024
معلومات إسرائيلية متناقضة عن مصير رضيعة فلسطينية اختطفت من غزة
3 - يناير - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية