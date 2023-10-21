12 شهيداً على الأقل في مجزرة إسرائيلية جديدة في خان يونس- (فيديوهات)

إثر قصف إسرائيلي بالقرب من مدرسة للأونروا في خان يونس- ا ف ب

غزة: أعلنت وزارة الداخلية في غزة، مساء السبت، استشهاد 9 أشخاص، وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي جديد على محافظة خان يونس جنوبي القطاع.

وقالت الوزارة، في بيان على تلغرام: “9 شهداء على الأقل، وعدد من الجرحى في القصف الإسرائيلي على شارع جلال، وسط خان يونس جنوب القطاع”.

فيما أكدت مواقع التواصل الاجتماعي وفيديوهات استشهاد ما لا يقل عن اثني عشر شخصاً.

مـ ـجـ ـزرة جديدة في #غزة.. 12 شهيدًا على الأقل في غـ ـارة إسرائيلية استهدفت مقهى في #خان_يونس جنوبي القطاع pic.twitter.com/wG6rXt6uq2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 21, 2023

🔴◀️#مشاهد #فيديو.. الدمار الذي حل بعد قصف طيران الاحتلال لمقهى في خانيونس، والذي ارتقى نتيجته تسعة شهدا. pic.twitter.com/rI1M0tgogS — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 21, 2023

تغطية صحفية: "إصابات تصل مستشفى، بعد استهداف طيران الاحتلال لمقهى (ريو) الذي يأوي نازحين في خانيونس". pic.twitter.com/yxoPbwmFDJ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 21, 2023

وفي وقت سابق، ذكرت داخلية غزة، في بيان، أن الجيش الإسرائيلي “قصف مسجد التوبة غرب مخيم جباليا شمالي القطاع”.

جاء ذلك في أعقاب قصف آخر استهدف سوق النصيرات وسط القطاع، وتسبّبَ بسقوط شهداء ومصابين.

وتواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة، التي تعيش حصاراً مطبقاً منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وقطعَ عنها الجيش الإسرائيلي الغذاء والماء والدواء والوقود ما تسبب بتفاقم الوضع الإنساني المتدهور.

وتسببت الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ نحو أسبوعين بسقوط آلاف الشهداء والمصابين، غالبيتهم من الأطفال والنساء وفق إحصاءات رسمية.

(الأناضول)